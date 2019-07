Ghayas Zahid nær overgang til Panathinaikos

Den tidligere Vålerenga-spilleren nærmer seg en overgang fra kypriotisk til gresk fotball.

Ghayas Zahid har gjort sine saker bra på Kypros etter overgangen fra Vålerenga til Apoel sommeren 2017.

Nå ser det ut til å gå mot et nytt klubbskifte for 24-åringen fra Oslo, som nærmer seg utlån til Panathinaikos.

Nærmer seg overgang

Nettavisen får opplyst at avtalen med Panathinaikos ennå ikke er i boks, men at den er nær ved å gå i orden.

Panathinaikos trenes av grekeren Giorgos Donis, som var trener for Zahid og Apoel i 2017-2018-sesongen. Nordmannen gjorde stor suksess under grekerens ledelse og scoret ti mål i den kypriotiske ligaen den sesongen.

Ifølge greske Gazzetta.gr er det den tidligere Blackburn-spilleren Donis som i første rekke har et brennende ønske om å hente sin tidligere elev til Panathinaikos.

Panathinaikos, som har vunnet 20 ligatitler og 18 cupmesterskap i Hellas, har slitt både sportslig og økonomisk de siste årene.

I CHAMPIONS LEAGUE: Ghayas Zahid spilte Champions League-fotball for Apoel i 2017-2018-sesongen. Her er han i aksjon for Apoel mot Real Madrid og brasilianske Marcelo. Foto: Gabriel Bouys (AFP)

Sliter økonomisk

De foregående to sesongene har laget blitt fratatt henholdsvis åtte og seks poeng på grunn økonomiske problemer, som gjorde at klubben ikke tilfredsstilte alle lisenskrav.

Nettavisen får opplyst at klubben fremdeles har sine utfordringer økonomisk og at det derfor kun er aktuelt å hente spillere som står uten kontrakt eller låne spillere fra andre klubber.

Panathinaikos endte som nummer åtte i den greske superligaen forrige sesong og ville endt som nummer seks uten poengtrekk.

Ghayas Zahid debuterte for det norske landslaget under Lars Lagerbäck mot Panama på Ullevaal i fjor sommer.