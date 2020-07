Ghayas Zahid opplevde skremmende episode i Hellas: - Måtte bare lytte

Ghayas Zahid åpner opp om skremmende opplevelse i Hellas, landslagsambisjonene og fremtiden.

OSLO (Nettavisen): Ghayas Zahid har akkurat avsluttet sesongen på utlån i greske Panathinaikos. Nettavisen møter 25-åringen på ferie hjemme i Oslo der han reflekterer over det siste året i kaosklubben i Athen.

Zahid kan fortelle om et turbulent år med manglende sportslig suksess, økonomiske problemer og generell uro i en av de mest tradisjonsrike klubbene i Hellas.

- Det var kult å få oppleve en klubb som Panathinaikos, selv om de ikke er på det nivået de har pleid å være. De er historisk sett den største klubben i Hellas sammen med Olympiakos, en fantastisk klubb å være en del av. Jeg håper de får orden på det de må få orden på. Det er en klubb som må kjempe om tittelen, sier Zahid om oppholdet til Nettavisen.

På totalt 22 seriekamper produserte Oslo-gutten fire scoringer og fire målgivende pasninger. Det ble også tre kamper i sluttspillet for laget som ender på 4.plass, før han fikk dra hjem på ferie én måned før sesongen avsluttes søndag.

Ghayas Zahid imponerte stort i starten av sitt opphold i APOEL Nicosia. Foto: Thomas Coex (AFP)

- Ble fryst ut

Den tekniske midtbanespilleren forlot Vålerenga i 2017 til fordel for kypriotiske APOEL Nicosia. Etter en formidabel start på oppholdet med suksess både i hjemlig serie og Champions League, fikk Zahid mye oppmerksomhet etter gode prestasjoner mot lag som Tottenham, Dortmund og Real Madrid.

Karrieren var virkelig på opptur, men i 2019 merket han at noe hadde endret seg.

- Jeg havnet i en dårlig situasjon med treneren i APOEL. Han skjøv meg helt vekk, jeg var ikke inkludert og fikk ikke spille kamper. Han fikk et problem med meg og da gikk jeg til kontoret hans for å spørre hva som skjer. Jeg ville vite hvorfor jeg ut av ingenting gikk fra å spille hver kamp til å bli fryst ut.

- Jeg hadde spilt bra, så det kom ut av intet. Da ville jeg bare ha en begrunnelse om hva som skjer, men han taklet ikke det så fint. Vi snakket på kontoret hans, men han sa han ikke hadde noen grunn eller svar på det. Han gikk veldig i forsvarsposisjon og etter det spilte jeg ikke mer. Jeg ble fryst ut, men jeg tror ikke han likte at jeg kom til kontoret hans og spurte om en begrunnelse. Han fikk sparken to uker etter at jeg dro på utlån, sier Zahid om den italienske treneren Paolo Tramezzani.

Etter en turbulent periode dukket muligheten i Panathinaikos opp. Interessen og temperaturen rundt storklubben var noen hakk opp fra tidligere opplevelser, men også den greske storklubben hadde sine problemer å stri med.

- Jeg kan ikke hele historien, men jeg vet at supporterne ikke er fornøyde med hva presidenten har gjort, og gjør for klubben. Resultatene har heller ikke vært noe spesielt. Vi har hatt noen gode kamper og kunne tatt en 2.- plass, men vi mislyktes når det gjaldt. Vi har hatt noen kamper der fansen faktisk har møtt opp ordentlig med over 30.000 folk, forklarer han.

Panathinaikos-fansen har i en lengre periode boikottet deler av lagets kamper på grunn av interne stridigheter med klubbledelsen.

Zahid er tydelig engasjert når han snakker om stemningen på kamper i middelhavslandet, som han beskriver som «klasse». Interessen og trykket fra fans og den generelle befolkningen er ifølge Zahid ekstrem.

Panathinaikos-fansen har rykte på seg for å være både hengivne og tydelige. Det har Zahid fått erfare på nært hold. Her er fansen i aksjon under en kamp mot Olympiakos i 2019. Foto: (AP)

- De er i en rar situasjon. Fansen er ikke fornøyd med presidenten og alle vil ikke komme på kampene. Når de først kommer så driver de å snakker dritt om presidenten. Man merker trykket der nede. Det kommer folk på trening for å si ifra når det går dårlig, og man får høre det. Vi hadde en dårlig start på sesongen. Da sørger de for at de sier ifra, slik at man må steppe opp. Jeg liker det litt. Jeg var vant til det fra Kypros også, men det er noen knepp opp i Hellas, forklarer Zahid.

- Jeg føler egentlig ikke folk bryr seg så på samme måte her i Norge, det er den følelsen jeg har. I Norge er det litt buing på stadion, men der nede kommer de på treningen og sørger for at du får høre det. Du må egentlig bare stå å lytte. De sier det de mener, men det er ikke noe voldelig eller noe sånt. Det er 20-30 mennesker som står der foran deg og sier det de mener for at man skal ta poenget. Starten vi hadde på sesongen var ikke oss verdig, da hadde jeg en slik opplevelse, erindrer Zahid.

Karim Benzema i duell med Ghayas Zahid under Champions League-kamp i 2017. Foto: Thomas Coex (AFP)

- Vil videre

Etter en spennende utfordring som har bydd på varierende sportslig suksess og et par litt skremmende opplevelser, ønsker Zahid nå å ta et nytt steg i karrieren.

- Hva er planen din nå. Hva tenker du selv?

- Jeg har lyst til å ta et nytt steg og komme meg til en bedre klubb. Både sportslig og økonomisk. Det er det som sitter i tankene mine, at jeg vil videre. Om det skjer nå i sommer eller om et halvt år får vi bare se. Jeg regner med at det skjer noe, sier Mortensrud-gutten.

- Planen er å dra tilbake til Kypros nå i midten av juli. Hva som skjer etter det er jeg litt spent på selv. Om jeg blir eller blir solgt. Det blir en spennende situasjon.

- Det har vært litt rykter om Galatasaray?

- Jeg vet like mye som deg tror jeg. Jeg har sett det har blitt skrevet her og der, både i Hellas og Kypros.

Zahid hinter til at han kan tenke seg til en liga nærmere vest-Europa for å gjøre seg mer synlig for landslaget.

Mulighetene med flagget på brystet har det ikke vært for mange av.

- Det er selvfølgelig i tankene mine for jeg har jo lyst til å spille landslagsfotball. Det er et av målene mine, men det er litt som jeg har sagt i det siste. Jeg har null peiling. Jeg hørte for ikke så lenge siden, rundt den siste samlingen, at de ikke ser på kampene mine en gang. Det sier jo sitt, det spiller ingen rolle hva jeg presterer eller leverer. Den følelsen jeg får er at jeg ikke kommer til å være der uansett, men det er ok, sånn er sikkert en del av fotballen, sier Zahid en smule oppgitt.

Ghayas Zahid under landskampen for menn mellom Norge og Panama (1-0) på Ullevaal Stadion i 2018. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)





- Hva tenker du om at landslagsledelsen kan si det om en spiller som har prestert på høyt nivå og spilt alt av kamper? Kapteinen på landslaget spiller jo også i samme liga (Omar Elabdellaoui i Olympiakos red.anm).

- Vet ikke. Jeg vil ikke sammenligne meg selv med andre spillere som er på landslaget. Jeg regner med at alle som er der fortjener det. Når det gjelder meg selv og hvorfor jeg ikke er der, jeg vet ikke, jeg har ikke gått rundt på leting etter en grunn, men jeg har heller ikke fått noen forklaring. Jeg har spilt alt som er mulig å spille de siste tre årene på et bra nivå i utlandet.

- Jeg hadde en periode der jeg gjorde det veldig bra med masse målgivende pasninger og en del scoringer. Året før det igjen var fantastisk med Champions Legaue, jeg spilte alt og hadde 30 målpoeng på 30 kamper i serien. Da fikk jeg en treningskamp med landslaget. Både i forkant og etterkant av det sa jo ledelsen på landslaget at de ikke hadde sett noen av kampene mine, da sluttet jeg egentlig å bry meg litt. Jeg gjør det jeg kan på klubbnivå. Hvorfor jeg ikke engang jeg blir sett på, det vet jeg ikke, avslutter Zahid.