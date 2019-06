Gigantiske England-tabber forærte finaleplass til Nederland

VAR-avgjørelser, forsvarsbrølere og merkelige mål da Nederland avanserte til tidenes første Nations League-finale.

NEDERLAND - ENGLAND 3-1 e.o:

Kjempetabber av John Stones og Ross Barkley i ekstraomgangene førte til at Nederland avgjorde andre Nations League-semifinalen mot England torsdag kveld.

Ronald Koemans oransjekledde mannskap er dermed klar for finalen mot Portugal på søndag, mens Gareth Southgates England må spille om tredjeplassen mot Sveits.

Antallet feil hos spillere fra begge lag var nesten sjokkerende å se på. Og det var de engelske spillerne som utmerket seg aller mest med negativt fortegn i Guimarães.

- Dette er vel det nærmeste vi kommer komikveld i det å gi bort store muligheter til motstanderne. Tre av scoringene er et resultat av gavepakker, sa Petter Myhre i TV 2-sendingen da Quincy Promes kunne styre inn 3-1 i vidåpent mål i andre ekstraomgang.

Det skjedde etter at Barkley misset med et tilbakespill mot egen keeper.

I den første omgangen av den ekstra spilletida var det Stones' fryktelige balltap som bakerste mann som begynte Englands tunge fall. Det var likevel bare starten på et angrep som var fullt av tilfeldigheter, og som endte med nederlandsk scoring til slutt.

Det var Memphis Depay som snappet ballen fra Englands midtstopper, men Lyon-angriperens avslutning ble reddet av Jordan Pickford. På returen var det Promes som nådde fram først. Sevilla-spillerens avslutning var av det elendige slaget, men ved hjelp av en sklitakling fra Kyle Walker, forsvant ballen likevel i bue over Pickford og i mål.

- En av de merkligste scoringene jeg har sett, faktisk, konkluderte Myhre etter å ha sett reprisene.

- Et makkverk av et mål, bemerket kommentator Peder Mørtvedt.

Opp og ned



Matthijs de Ligt (19) er ønsket blant et lass av Fotball-Europas største klubber, deriblant Manchester United og Barcelona. Torsdag kveld hadde han en varierede dag på jobben.

Unggutten har fått enormt mye ros for stegene han har tatt både for Ajax og Nederlands landslag det siste året. Men etter rundt halvtimen var det nettopp De Ligt som tabbet seg ut.

Stopperprofilen rotet med mottaket og serverte ballen rett i føttene til Marcus Rashford inne i eget felt. De Ligt forsøkte desperat å rette på situasjonen med å sette inn en takling. Det endte med gult kort og et soleklart straffespark til engelskmennene.

SLURV: Matthijs de Ligt (til høyre) ga bort ballen og feide så ned Marcus Rashford i den første omgangen av Nederlands semifinaleduell mot England i Nations League. Situasjonen ga Rashford og England straffespark og ledermålet i kampen. Foto: Tim Goode (Pa Photos / NTB scanpix)

Rashford ekspederte straffesparket sikkert i mål selv.

Det så en stund ut til at Matthijs de Ligt kunne ende opp som kampens store syndebukk, men i 73. spilleminutt skulle den storvokste tenåringen få en herlig revansj.

På et hjørnespark steg han til værs og stanget inn en flott utligning med hodet.

- Han hadde en gedigen mulighet i første omgang også. Denne gangen er han nådeløs. Han styrer den bare ned i hjørnet og Pickford er sjanseløs, kommenterte Myhre.

Viste dødballstyrke



Kyle Walker sviktet i markeringen da Ajax' unge midtstopper stormet mot første stolpe på corneren fra Depay. I siste liten forsøkte England-forsvareren å stanse De Ligt med armene, men det påvirket ikke den besluttsomme 19-åringen i det hele tatt.

- Det er for seint. Han lar seg rett og slett ikke stoppe, sa Mørtvedt om stoppertalentets viktige utligning.

I kampens siste ordinære minutter skulle to viktige videoavgjørelser via VAR gå imot angripende lag. Først ble Jesse Lingard spilt igjennom og plasserte inn 1-2 bak Jasper Cillessen.

«Three Lions» jublet for det de trodde skulle bli et vinnermål, men måtte innse at Lingard ble vurdert å befinne seg i en hårfin offside da han stormet inn i bakrommet.

Like etterpå var det Nederland som ville ha straffespark for en situasjon der de mente England blokkerte en avslutning med en hands. VAR-gjennomgangen konkluderte med at ingenting skulle dømmes i favør de oransje.

Dermed ble det ekstraomganger, og etter hvert England-spillernes tur til å ta over klovnestrekene foran eget mål.

Den hurtige duoen Depay og Promes dro nytte av det, og presset fram scoringene som tok Nederland til finalen.