Giggs frykter det kan ta 20 år før United vinner ligaen igjen

Manchester United-legenden Ryan Giggs er redd det kan gå tiår før gamleklubben gjenvinner tronen som Premier Leagues beste lag.

Godt over sju år er gått siden United sist vant den engelske toppdivisjonen. Giggs var med å vinne samtlige 13 titler storklubben har i Premier League-æraen.

Nå er waliseren bekymret for at Manchester United har fått en titteltørke det kan bli vanskelig å bli kvitt.

– Før du vet ordet av det, kan det ha gått 15-20 år. Særlig hvis Jürgen Klopp og Pep Guardiola blir værende i ligaen, sier Giggs i et intervju med tidligere Liverpool-profil Jamie Carragher i podkasten Greatest Game.

Peker på Liverpool

Han viser til hvordan Liverpool mistet grepet om hegemoniet i engelsk fotball. Klubben hadde sin storhetstid på 1970- og 80-tallet, men famlet deretter i årtier tungt i skyggen av erkefienden Manchester United.

Først i sommer kunne Liverpool endelig feire sitt første seriemesterskap på 30 år.

– United har ressursene og spillerne til å hevde seg, men vi har samtidig Liverpool som et eksempel. Da de vant i 1990, var de overbevist om at de kom til å vinne ligaen igjen snart. Selv for Klopp tok det fire og et halvt år før han greide det. Det tar lang tid, mener Giggs, som i dag er landslagssjef for Wales.

Troféløse år

Manchester United har en annenplass som bestenotering i Premier League etter at managerlegenden Alex Ferguson ga seg i 2013. Den kom under José Mourinho i 2017/18-sesongen, men det skilte hele 19 poeng opp til byrival Manchester City.

Det er ikke bare i ligaen det har vært tøft for Ole Gunnar Solskjærs lag. United har ikke vunnet ett eneste trofé siden våren 2017. Det er en uvant tilværelse for en av verdens største fotballklubber.

Søndag kveld tar United imot Arsenal på Old Trafford. For 15-20 år siden var det den største Premier League-duellen hver sesong, men ingen av klubbene har de siste årene vært i nærheten av å kjempe om tittelen.

Solskjær trenger seier i sin 100. kamp som Manchester United-manager. Der resultatene har vært storslagne i Europa de siste ukene, har klubben fortsatt til gode å vinne en ligakamp på hjemmebane i høst.

