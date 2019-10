Giggs savner en spillertype i United: - Jeg tror Ole forstår det

Manchester United-legenden med rosende ord til sin tidligere lagkompis.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fikk en opptur i helgen da Norwich ble slått i Premier League. Uniteds andre strake borteseier.

Det er likevel ikke til å komme unna at det har vært en tøff åpning på sesongen for den norske manageren og hans klubb. Før møtet med Norwich lå klubben og vaket rett over nedrykksstreken. Nå har Solskjærs menn klatret opp til sjuendeplass.

Klubblegende Ryan Giggs mener Solskjær har gjort mye bra siden han overtok jobben etter José Mourinho i fjor. Waliseren mener blant annet at hans tidligere lagkamerat har truffet bra med det han har gjort på overgangsmarkedet så langt.

Klar melding til Solskjær



Nå mener Giggs at Solskjær må fortsette på denne måten og bygge laget videre.

- Vi trenger mer kvalitet. Ole har hentet inn tre spillere og de gjør det alle bra. Det han har gjort på markedet har vært veldig bra så langt, sier Giggstil United Stand.

- Gi ham de samme pengene som andre managere har hatt til rådighet. Få inn fem eller seks nye spillere av samme kvalitet. Da kommer vi til å se en forskjell.

Giggs har likevel en klar melding til sin tidligere United-kompis. Det er nemlig spesielt én spillertype waliseren savner i dagens United-mannskap.

- De mangler en kreativ spiller. Det er ikke tilfeldig at Uniteds beste kamper har kommet mot de gode lagene. De mer defensive lagene er alltid tøffere å bryte ned.

- Vi mangler de kreative spillerne, og jeg tror Ole forstår det, sier Giggs.

- Ole trenger tid



Giggs, som selv er landslagstrener for Wales, trekker på skuldrene av påstander om at Solskjær lever farlig i managerjobben etter den svake starten på sesongen.

- Ja, det har vært en tøff start. Men når det gjelder Ole, og jeg kjenner ham godt både som spiller og person, så kommer han til å trenge tid, mener waliseren.

- Siden manageren (sir Alex Ferguson) ga seg har det vært ulike filosofier og ulike spillertyper i klubben. Ole forsøker å forandre på dette, sier Giggs.

Han påpeker også at Premier League er en meget tøff liga om dagen.

- Ole ser mot framtiden og prøver å vinne kamper samtidig. Det er vanskelig nå du spiller i en liga som har Jürgen Klopp og Josep Guardiola, fantastiske trenere.

Giggs spilte i sin tid 963 kamper for Manchester United og scoret 168 mål. Han var med på å vinne det meste av trofeer under sine 24 sesonger i klubben.