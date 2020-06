Giggs stilte Ronaldo til veggs under frokost i Manchester United: - Vi gjør ikke dette

Ryan Giggs åpner opp om det indre liv i Manchester United.

Manchester United-legenden Ryan Giggs med hele 936 kamper for klubben deltok for kort tid siden i podkasten «Utd Podcast». Waliseren som var lagkamerat med nåværende United-manager Ole Gunnar Solskjær i en årrekke blir spurt om flere temaer om perioden som spiller på Old Trafford, ifølge den engelske avisen The Mirror.

Et av temaene dreier seg etterhvert inn på inntoget til det daværende supertalentet Cristiano Ronaldo. Portugiseren hadde herjet i en treningskamp for Sporting Lisboa mot nettopp Manchester United i 2003 og ble hentet til klubben av sir Alex Ferguson.

Les også: United-profilen glemmer aldri første gang han møtte Ronaldo: - Vi bare så på hverandre. «Hva var det der?» (+)

Sporting slo Manchester United 3-1. Backen Quinton Fortune har tidligere uttalt seg om kampen.

- Det var overstegsfinter, målgivende pasninger, han tok seg forbi spillere som om de ikke engang var der - you name it. Etterpå satt vi i garderoben og bare så på hverandre. «Hva var det der?».

Cristiano Ronaldo venter på å gjenoppta sesongen med Juventus. Foto: Lm/fabrizio Carabelli / Ipa (Pa Photos)

- Vi gjør ikke dette

I Manchester var standarden for profesjonalitet skyhøy på dette tidspunktet. «De røde djevlene» var en tittelgrossist, noe som krevde at spillerne var profesjonelle i alt de foretok seg.

Solskjær har tidligere snakket om at Ronaldo holdt fysisk opp mot veggen av Giggs på grunn av waliserens frustrasjon over portugiseren.

Spesielt en konkret situasjon skal ha fått Giggs til å ta affære. Under en felles frokost med laget skal nemlig Ronaldo ha valgt å drikke Coca Cola til morgenmåltidet.

Ryan Giggs avbildet under Nations League-trekningen i Amserdam. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

På spørsmål i podkasten om dette stemmer er ikke Giggs avvisende.

- Kanskje, men jeg vet ikke om jeg holdt han fysisk opp mot veggen. Jeg fortalte nok til ham at «vi gjør ikke dette», deretter gikk han ut og scoret hat-trick i neste kamp, forklarer Giggs.

Ronaldo skal etter at han scoret tre mål i den neste kampen ha svart Giggs med sitatet «jeg drikker hva jeg vil». Et tydelig bevis på portugiserens store selvtillit.

I podkasten snakker Giggs om flere episoder under sin tid som spiller i Manchester United. Den nå 46 år gamle waliseren spilte hele sin profesjonelle karriere i klubben. I dag er han trener for landslaget til Wales.

Les også: Ronaldo skal ha sjokkert lagkameratene i Juventus med sitt treningsregime

- Vi drar ikke herfra

På grunn av Ronaldo herjinger i treningskampen i 2003 ble han hentet umiddelbart til Old Trafford. Etter kampen skal Ferguson blant annet ha uttalt at «vi drar ikke herfra før den gutten har signert».

Portugiseren hadde flere suksessfulle år i klubben før han ble solgt til Real Madrid i 2009.

I dag er 35 år gamle Ronaldo Juventus' største stjerne og fremdeles forbløffer portugiseren både med- og motspillere.

Forrige uke stilte han opp på trening med laget etter at han hadde gjennomført en fire timer lang egentreningsøkt.

- Italienerne kunne ikke tro sine egne øyne, skal Record ha skrevet, gjengitt av svenske Expressen.

Ronaldo har hyppig dokumentert sin intensive trening i sosiale medier, men det er ikke bare treningen som skal bidra til at han presterer når Serie A sparkes i gang igjen.

Ifølge italienske aviser har portugiseren begynt å bruke en ny type sko, med helt spesielle knotter hentet fra rugby.

De nye knottene under fotballskoene skal gi bedre grep på banen og øke Ronaldos hurtighet.