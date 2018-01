Gilbert Koomson er klar for Brann

Enighet mellom klubbene for Koomson.

Gilbert Koomson skriver under for Brann innen kort tid. Den ghanesiske lynvingen har vært jaktet lenge av bergenserne, og nå skal Brann og Sogndal endelig ha kommet til enighet rundt en overgang.

Bergens Tidende rapporterte om enighet mellom klubbene tidligere fredag, og Nettavisen sitter også på informasjon som bekrefter at ghaneseren slutter seg til bergenserne innen kort tid.

Koomson uttalte til Nettavisen tidligere fredag at det var hans ønske å spille for Brann, og at de rødkledde har pushet for en overgang en god stund nå.

- Brann jobber med å hente meg. Det er ingenting som er formelt, men kanskje det kommer noe om noen dager. Alt jeg vet nå er at de jobber på for at dette skal gå, sa Koomson til Nettavisen.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Han var klar på at han ikke ønsket å spille i OBOS-ligaen med Sogndal, til tross for at han har vært fornøyd med oppholdet på Fosshaugane Campus før nedrykket.

Branns sportsdirektør, Rune Soltvedt, var åpen om at det pågikk en dialog mellom hans klubb og Sogndal for å få overgangen over streken.

- Vi har en god dialog, og det er ikke så veldig mye mer å si. Jeg vil jo gjerne få en god løsning på dette. Vi forstod at dette kan være mulig å få til da vi ble presentert med muligheten, og siden har vi vært i en god dialog med Sogndal. Vi får se om vi klarer å bli enige, sa Soltvedt til Nettavisen.

Nå tyder alt på at 23-åringen blir Brann-spiller innen kort tid, etter å ha spilt i Sogndal de siste to sesongene. Han leverte syv mål og tre målgivende for Eirik Bakkes lag.

Mest sett siste uken