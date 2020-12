«Gini»-perle da Liverpool svarte Tottenham med storseier

Georginio «Gini» Wijnaldum markerte seg med et drømmemål da Liverpool banket Wolves 4-0 og dermed holder følge med Tottenham i toppen av Premier League.

Tottenham vant mot erkerivalen Arsenal tidligere søndag og la dermed press på Jürgen Klopps menn før kampen mot Wolverhampton.

Mål av Mohamed Salah, Joël Matip, nevnte Wijnaldum og et selvmål sørget for at det gikk greit for seg. 2000 tilskuere på «The Kop» fikk se laget sitt kontrollere kampen fra start til slutt mot et tamt Wolves-lag.

Maktdemonstrasjonen betyr at Liverpool holder følge med høytflygende Tottenham i Premier League. Begge lag står med 24 poeng etter 11 spilte kamper, men Harry Kane og co. leder på bedre målforskjell.

