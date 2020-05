Giorgio Chiellini mener denne Salah-episoden oppsummerer Ramos: - Har noe ingen andre har

Giorgio Chiellini hyller Sergio Ramos - og antyder at Real Madrid-stjernen visste hva han drev med i duellen med Mohamed Salah.

Champions League-finalen i 2018 huskes av Liverpool-supportere kanskje best for episoden mellom sergio Ramos og Mohamed Salah.

Før kampen var halvspilt havnet de to i en løpsduell, og Ramos tok tak i armen til Salah og dro han ned i bakken. I landingen skadet Salah skulderen - og måtte forlate gressmatta med tårer i ansiktet.

- Et mesterstykke

Ramos har selv hevdet at det ikke lå noe ondskapsfullt bak handlingen, og at det aldri var meningen å «ta ut» egypteren. En som ikke er så sikker på om det stemmer, er forsvarslegenden Giorgio Chiellini.

- De sier at han (Ramos) er impulsiv, at han ikke er taktisk god og at laget hans slipper inn åtte-ti mål hver sesong på grunn av tabbene hans, at han er teknisk og at han kunne blitt spiss - det nøyaktige motsatte av meg, skriver Chiellini i en ny selvbiografi.

FORSVARSLEGENDE: Giorgio Chiellini i aksjon for Juventus.

- Når det er sagt, så har han noen karakteristikker som omtrent ingen andre har. Han vet hvordan han skal bli avgjørende i de store kampene - med inngripener som forbigår enhver logikk - selv å påføre andre skader med onde hensikter.

- Episoden med Salah i Champions League-finalen var et mesterstykke. Han har alltid sagt han ikke gjorde det med vilje, vel vitende om at i ni av ti tilfeller risikerer han å brekke motstanderens arm ved å ikke slippe den i fallet.

Ramos ble aldri straffet for episoden med Salah, og i samme oppgjør var det Ramos som kolliderte med Liverpool-målvakt, Loris Karius. I den episoden pådro Karius seg en hjernerystelse, som skal ha vært årsaken til hans to tabber i finalen - som Liverpool til slutt tapte 3-1.

SMERTER: Mohamed Salah forsøkte å spille videre, men det lot seg ikke gjøre.

Ramos langet ut etter finalen

Selv var ikke Ramos spesielt imponert over fokuset på hendelsen med Salah etter 2018-finalen i Kiev.

- Herregud, det har fått så mye oppmerksomhet, den Salah-greia...Jeg har ikke ønsket å si noe for de slår det så stort opp. Jeg har sett situasjonen nøye. Han tar tak i armen min først og jeg faller til den andre siden. Skaden skjedde i den andre armen og de sier at jeg tok et judo-grep på ham, sa en oppgitt Ramos til AS.

Og la til:

- Det eneste som mangler nå er at Firmino sier at han har blitt forkjølet fordi dråper av svetten min landet på ham under kampen, forteller Real Madrid-stjernen.

Liverpool kan miste Salah i fire måneder neste sesong

Utsettelsen av sommer-OL og Afrikamesterskapet kan by på trøbbel for Liverpool og Jürgen Klopp.

Afrikamesterskapet spilles i januar og februar, og etter all sannsynlighet vil Salah være kaptein for Egypt i mesterskapet.

Men nå som sommer-OL er flyttet, skal IOC, ifølge Daily Mail, ha blinket ut våren 2021 som et mulig perfekt tidspunkt å gjennomføre lekene på.

Og Egypt skal være svært interessert i å ha med landets desidert beste fotballspiller i OL-troppen.

Om dette blir tilfellet vil Salah være utilgjengelig for Liverpool i lang tid, trolig fire måneder. Først med Afrikamesterskapet, så med OL.

- Salah er en av de beste spillerne i verden, og enhver trener ville invitert ham til laget sitt. Vår dør er åpen, har Egypts OL-sjef Shawky Gharib uttalt.