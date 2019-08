Giovani Lo Celso klar for Tottenham

Argentineren forlater Real Betis etter kun én sesong.

Den argentinske midtbanejuvelen Giovani Lo Celso forlater Real Betis, og har signert for Tottenham. Det bekrefter London-klubben på sine hjemmesider torsdag ettermiddag.

Dermed ankommer 23-åringen på engelsk fotballs «Deadline Day», altså den siste dagen i sommerens overgangsvindu der engelske klubber kan signere spillere.

Argentineren fikk kun én sesong i Sevilla-klubben, der han imponerte stort for klubben som ellers hadde en skuffende sesong. Playmakeren registrerte 16 mål og 6 målgivende på totalt 46 kamper for Betis.

Les mer: Mirror: Brighton med rekordbud på Sander Berge

The Guardian har tidligere meldt at Tottenham må ut med 55 millioner pund for argentineren, mens lokalavisen ABC Sevilla skriver at overgangssummen kan ende på 60 millioner euro, pluss eventuelle bonuser.

Lo Celso signerte for Betis denne sommeren etter å ha vært på lån fra Paris Saint-Germain sesongen 2018/2019. Det ble rapportert den gang at Betis trigget en opsjon på 25 millioner euro i låneavtalen til Lo Celso. Han hadde en kontrakt frem til 2023.

Dermed blir Lo Celso Tottenhams fjerde signering denne sommeren. Fra før har Kion Etete og Jack Clarke kommet inn dørene. Det har også den franske dynamoen Tanguy Ndombele, som fort kan forme en fryktløs duo med Lo Celso.

Argentineren spilte på OL-laget til Argentina i 2016, og har siden også fått 19 kamper for det argentinske landslaget. Han var i troppen som spilte Copa América sommeren 2019, og har notert seg for to scoringer for hjemlandet.