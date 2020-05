Gir etter for bråket - Zlatan-statuen flyttes

Zlatan-statuen i Malmö får ny adresse når den er ferdig reparert og sommeren er over.

Sydsvenskan skriver at kommunestyret i Malmö vil vedta mandag at statuen av Milan-spilleren Zlatan Ibrahimovic skal forbli i Malmö, men at den får en ny plassering.

Den nåværende plasseringen utenfor stadion i den sørsvenske byen har ført til utstrakt vandalisering og hærverk av statuen. Det tiltok etter den tidligere Malmö-spilleren gikk inn som eier i den konkurrerende Stockholmsklubben Hammarby sist november.

Statuen ble til slutt saget helt ned.

Den beslutningen var det manga av fansen til Malmö som hadde liten forståelse for. De startet en underskriftskampanje for å få statuen fjernet fra stadionområdet.

- Zlatan har brent alle broer til Malmö. Han er ikke lenger det forbildet han var for barn og ungdom, het det fra Malmö FFs supportergruppeø.

Statuen av Zlatan er for tiden innlåst og til reperasjon. Malmö FF skal ifølge den svenske avisens opplysninger får være med på å bestemme for Zlatan-statuen skal plasseres i framtiden.

- Jeg sitter ikke på den informasjonen og kan derfor ikke kommentere det, sier Malmö FFs direktør Niclas Carlnén.

