Giroud stilnet kritikerne med fransk vinnerscoring

Olivier Giroud har fått mye pepper i hjemlandet, men søndag ble han matchvinner i Frankrikes 2-1-seier over Nederland i nasjonsligaen.

Chelsea-spissen kom klart seirende ut av duellen med Virgil van Dijk og satte inn seiersmålet i det 75. minutt. Det var Girouds 32. landslagsmål.

Med det gjorde han slutt på måltørken og stilnet kritikerne. Giroud har fått en del kjeft for at han scorer for lite.

Søndagens kamp var Frankrikes første på hjemmebane etter at «Les Bleus» vant VM i juli. Før helgen spile de 0-0 i nasjonsligapremieren borte mot Tyskland.

Lett

Kylian Mbappé kunne enkelt prikke inn 1-0 etter et snaut kvarter. Vertene fikk muligheten etter at Quincy Promes på klønete vis headet ballen tilbake i egen boks. Blaise Matuidi tok med seg lærkula videre og la inn til Mbappé.

Frankrikes vinduerbarn fikk et åpent mål å score på. PSG-spissen gjorde selvsagt ingen feil og sendte et feststemt Stade de France-publikum til himmels. Det var Mbappés niende landslagsmål. 19-åringen scoret fire av dem i VM.

Det var fjerde kamp på rad at Nederland slapp inn mål i løpet av det første kvarteret. Gjestene slet tungt og ble tidvis utklasset før pause. De slet spesielt med å markere Mbappé, Matuidi og Antoine Griezmann.

Hevet seg

Men til tross for det spillemessige overtaket sto det bare 1-0, og i det 67. minutt utlignet en rødhåret Ryan Babel med leggen. Scoringen kom etter daft forsvarsspill av de franske vertene.

Nederland var markant bedre i annen omgang. 1-1-målet kom like etter at de oransjekledde hadde kommet til en stor sjanse. Få minutter etter skjøt også Memphis Depay i nettveggen.

Det skulle likevel bli fransk jubel til slutt i Saint-Denis. Det sørget Giroud for med en fin volleyavslutning.

