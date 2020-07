Gjensyn med PSG for Elverum i mesterligaen

Elverums håndballherrer møter blant annet franske Paris Saint-Germain i kommende sesongs mesterliga i håndball.

Elverum møtte også PSG i forrige sesongs gruppespill. Det endte med to tap for østerdølene. Elverum endte til slutt sist i sin gruppe med tre poeng.

I tillegg til PSG møter Elverum Vardar, Kielce, Porto, Szeged, Mesjkov Brest og Flensburg-Handewitt i gruppe A.

Tidligere år har gruppespillet bestått av 28 lag fordelt på to grupper med åtte lag og to grupper med seks lag. For kommende sesong er turneringen slanket til 16 lag, som fordeler seg på to grupper.

I gruppespillet vil samtlige lag møte hverandre to ganger. De to beste lagene i hver gruppe går direkte til kvartfinale, mens 3. til 6. plass må i omspill om de fire siste plassene.

I gruppe B møter Kiel og Sander Sagosen Barcelona, Veszprém, Kiel, Aalborg, Nantes, Motor Zaporozje, Celje og Zagreb.

Vipers møter Esbjerg

På kvinnesiden skal Vipers Krisiansand møte blant annet «norske» Esbjerg og Metz fra Frankrike. Metz vant Vipers hovedrundegruppe foran Esbjerg forrige sesong.

For kvinnene er det nytt av året at de 16 lagene deles i to grupper istedenfor fire.

Vipers møter foruten Metz og Esbjerg, Rostov-Don, Ferencvaros, Bucuresti, Bietigheim og Krim.

Gruppe B består av Györ, Valcea, Buducnost, Borussia Dortmund, CSKA, Brest, Odense og Podravka.

(©NTB)