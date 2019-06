Gjert etter drømmemila på Bislett: - Jeg er litt irritert, spesielt på Jakob

Det ble ingen drømmekveld på Ingebrigtsen-brødrene på Bislett torsdag. Etterpå vanket det både ris og ros fra trenerpappa Gjert.

BISLETT (Nettavisen): Filip og Jakob Ingebrigtsen skuffet nemlig i sin drømmemil og endte på henholdsvis niende- og sjetteplass bak seirende Marcin Lewandowski.

Jakob måtte nøye seg med 3.53,04, mens Filip Ingebrigtsen fullførte på niendeplass med tiden 3.54,41.

- Hadde listeskrekk

Lillebror Ingebrigtsen fikk et tøft løp, lå for det meste i utkanten av feltet og måtte som en konsekvens løpe lenger enn dem som lå langs lista.

- Han var ikke i nærheten av lista hele løpet. Han har listeskrekk, sier en halvskuffet Gjert overfor Nettavisen etter løpet, selvsagt med glimt i øyet som vanlig.

Trenerprofilen måtte nemlig konstatere at det hadde vært en kveld med både oppturer og nedturer. Storebror Henrik Ingebrigtsen satte som kjent ny norgesrekord på 3000-meter tidligere på kvelden.

- Det har vært blandede følelser. Det var veldig stort med Henrik, men jeg er litt irritert på de andre to, og spesielt Jakob, som plundrer det til for seg selv. Men sånn er det, han må få lov til å kødde det til, han også, sier Gjert.

- Hva gjør han som du ikke liker?

- Han blir overivrig og gjør noen dumme ting, han tror han har uendelig med krefter. Det tar slutt før eller senere, han brukte veldig mye krefter på å surre rundt i feltet, sier trenerprofilen.

- Hva sier du til ham etter løpet?

- Jeg spør han hva han synes, så får han fortelle selv.

- Et retorisk spørsmål?

- Ja, hva synes du at du gjorde galt i dag, spøker Gjert.

ALLTID I KULISSENE: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Like drøyt hver gang

Han mener rett og slett Jakob var overtent på å vise seg frem foran et fullsatt Bislett.

- Bane to, rundt og frem, hit og dit, det er klart det koster krefter. Vi får skrive det på kontoen for ungdommelig overmot, sier pappa Ingebrigtsen.

Det er ikke noe sjokk at Filip og Jakob slet med å dominere den tradisjonsrike drømmemila. Ingen nordmann hadde vunnet distansen i Bislett Games noen gang da løperne kom på banen torsdag.

Selv er Jakob enig med pappa Gjert om at det dreide seg om overtenning torsdag.

- Det var et fint løp, og det var utrolig kult å løpe drømmemil her på Bislett for første gang. Det er like drøyt hver gang man kommer ut her og skal konkurrere foran fullsatte tribuner, og som en konsekvens pushet jeg nok litt for hardt, innrømmer han overfor Nettavisen.

Han setter løpet på kontoen for læring, og mener han er på rett vei i karrieren.

- Jeg kunne gjort det enda bedre, men for min del handler det ikke om å være en ener der jeg er nå. Det handler om at jeg kan være med i alle de beste feltene i Diamond League, som jeg vil, og det handler om å etablere meg der og være med og prege løp. Ikke å plutselig være verdens beste, for jeg har fortsatt steg å ta, innrømmer 18-åringen.

- Hva lærer du av et sånt løp som på Bislett?

- For min del handler det om å løpe så mange løp som mulig, og gjør man forskjellige ting tar man med seg ulik erfaring. Man kan ta med mye bra fra hvert eneste løp, og det er fortsatt tidlig i sesongen, dette var mitt andre løp, det er ikke gitt at det blir et raskt løp, men til tross for at det er tidlig føler jeg meg bra, sier han til Nettavisen.

Han var fullt klar over hvilke feil han hadde gjort allerede da han passerte målstreken torsdag.

- Jeg skjønte at jeg hadde gått på en liten smell. Jeg kjente underveis at haren åpnet litt tøffere enn det han skulle, og i forhold til haren holdt jeg meg på rett plass, men jeg kjente at det gikk litt for fort, sier han.

Team Ingebrigtsen setter seg nå på et fly til høyden allerede fredag. VM er bare noen få måneder unna.