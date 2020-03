Gjert forberedt på å gjøre endringer: - Kan ikke dundre på i et halvt år i håp om at det skal bli en konkurranse i andre enden

Gjert Ingebrigtsen og sønnene går en uviss sesong i vente.

De olympiske leker i Tokyo er i utgangspunktet det store målet for sønnene Jakob, Fillip og Henrik i år.

Problemet er bare at dagens koronasituasjon gjør at det er svært usikkert om det i det hele tatt vil være mulig å arrangere OL som planlagt i sommer.

Foreløpig har IOC ikke utsatt lekene slik UEFA gjorde med EM-sluttspillet i fotball, men det kan komme endringer.

Fredag bekreftet Norges Idrettsforbund at de har sendt brev til IOC og gitt beskjed om at de ikke vil at OL skal gjennomføres så lenge pandemien fortsatt pågår.

Deler av bekymringene er blant annet knyttet til Fair Play og ulike treningsvilkår for utøverne som følge av virusutbruddet.

Les også: Mourinhos oppførsel vekker oppsikt: - Jeg er sjokkert (+)

Kampanje Nettavisen Pluss: Få 6 mnd for 249 kr

FØLGER MED: Gjert Ingebrigtsen følger med på korona-situasjonen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)

Gjert: - Vanskelig å vite hva vi trener mot

Gjert Ingebrigsten sier til Nettavisen at han ikke ønsker å ytre sin mening om hva IOC bør gjøre med OL.

- Vi forholder oss til det som skjer, sier han.

Han erkjenner derimot at de ser frem til å ha noe å forholde seg til.

- Det er vanskelig for oss å vite hva vi trener mot eller for, sier Gjert til Nettavisen.

Les også: Dette har du rett på hvis fotballturen din går i korona-vasken (+)

Pappa Ingebrigtsen spår at sesongen vil bli utsatt og er allerede nå forberedt på at de blir tvunget til å tilpasse treningsplanen.

- Jeg ser for meg at deler av sesongen blir forskjøvet til høst og sen-høst. Da vil man få en tilsvarende lang sesong som man hadde i fjor. Da må man ha en pause en eller annen plass for å kunne klare å være god når man skal være god, forklarer han.

- Da får man ikke de naturlige pausene som konkurransene gir. Da må man gjøre noe annerledes. Man kan ikke dundre på i et halvt år i håp om at det skal bli en konkurranse i andre enden, da er man ødelagt lenge før den tid, forklarer Gjert.

- Når vil dere ha en avklaring?

- Det er ikke noe som haster for vår del, men i løpet av mai må det komme en form for avklaring. Det er fortsatt et par måneder. Vi har en plan vi ville fulgt uansett. Vi følger den de neste par månedene. Så må vi begynne å bremse ned. Da begynner kroppene å få såpass mye trening at vi må bremse litt hvis det ikke skjer noe, forteller han.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

- Går bra med alle sammen

Men for Team Ingebrigtsen presiserer Gjert at det foreløpig er «business as usual».

- Det går veldig bra med alle sammen, sier Gjert.

For øyeblikket fraråder norske myndigheter alle reise fra Norge og det setter begrensninger også for Ingebrigtsen-brødrene som flere ganger i året er på treningsleir i utlandet, og da ofte i høyden.

Les også: Stöckl kommer med klar oppfordring til nordmenn under pandemien

Gjert virker imidlertid ikke å være for bekymret over situasjonen.

- Foreløpig gjør vi det vi skal og hadde planlagt, forklarer han.

Faren til de norske friidrettsstjernene forteller også at de tar hensyn med tanke på smitte slik de som vanlig gjør.

Få koronanyhetene på sms! Nettavisen sender deg de tre viktigste sakene hver dag. Meld deg på ved å sende korona til 2005. Total pris 49 kroner. Utsendingene avsluttes automatisk fredag 27. mars.