Gjert Ingebrigtsen klar for å se sønnene i aksjon på Bislett: - Det blir spesielt

Gjert Ingebrigtsen tror det er flere grunner til at årets friidrettsstevne på Bislett vil bli husket.

BISLETT STADION (Nettavisen): Det tradisjonsrike Bislett Games er erstattet med det alternative Impossible Games på grunn av pandemien.

Til tross for at stevnet består av en rekke mindre tradisjonelle friidrettsøvelser, så er forventningene store. De største norske stjernene er på plass og det inkluderer selvfølgelig brødrene Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen.

Sistnevnte stiller til start på både 1000 og 2000 meter, mens de to øvrige løper kun 2000 meter.

Pappa Gjert Ingebrigtsen er glad for at sønnen Filip gjør et lite «stunt» og stiller opp to ganger.

- Hvis det ikke er ingen Ingebrigtsen som springer dobbelt, så er det noe galt en plass. Vi er såpass uhøytidelige, sier Gjert til Nettavisen.

Gjert: - Kommer nok til å huske Bislett 2020



Nettavisen møter pappa Gjert utenfor Bislett noen timer før start. Han er spent på hvordan Impossible Games som blir TV-overført i over 100 land, blir tatt imot i de mange tusen hjem.

- Jeg forventer at det skal bli et bra show for de som sitter hjemme i stuene sine og ser på. Det er først og fremst det man legger opp til, et bra TV-show. Det blir spennende å se hvordan et sånt konsept slår an hos publikum som sitter hjemme, om det blir positivt mottatt og at man synes konseptet er bra tatt situasjonen i betraktning, sier Gjert.

For realiteten er at det fortsatt ikke er sikkert når ting er tilbake til normalen. Dermed kan Impossible Games fort blir en viktig test for fremtidige stevner dette året.

Men selv om arrangøren virker å ha gjort en solid jobb, er Gjert også klar på at det aldri blir helt det samme som hva de er vant med.

- Det er klart det blir stusselig å løpe rundt uten å ha noe lyd på stadion. Det blir helt stille, så det blir spesielt. Man kommer nok til huske Bislett 2020, det tror jeg nok, sier pappa Ingebrigtsen.

- Da er det noe galt en plass



Sportslig sett er også Gjert spent, men uten at han har noen klare forventinger.

- Forventingene til resultatene er vanskelig å si noe om for vi har ikke hatt noe som minner om en slik type konkurranse. Det blir vanskelig å ha noen forventinger, men at det blir bra TV, det tror jeg, sier Gjert.

- Hvordan blir det å slippe løs Filip i to løp her?

- Det vil bidra til å heve underholdningsverdien. Det er ikke så mange av oss, så vi må trå til vi som er her. Så får vi se hvordan det går. Det er klart at hvis han er skikkelig dårlig etter 1000-meteren så må vi tenke oss om, men vi prøver, sier pappa Ingebrigtsen.

Impossible Games starter med stavhopp allerede klokken 19:25, mens Filip Ingebrigtsen løper 1000 meter klokken 20:00. Filip blir senere med brødrene å løpe 2000 meter klokken 20:50.

