Gjert Ingebrigtsens eneste beskjed til sønnene før finalen: «Ikke rot dere opp i noe tull»

Mandag løper Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen finale på 5000-meter. Men pappa Gjert mener han har absolutt ingenting å bidra med før det braker løs.

DOHA (Nettavisen): Gjert vil ikke la sine tre løpersønner gjøre noen intervjuer før mandagens VM-drama, men selv tok han seg god tid til fremmøtte norske journalister på Wyndham West Bay-hotellet søndag formiddag.

Han er naturlig nok svært spent på det som venter i Doha mandag kveld. 20.20 starter finalen som kan gå inn i historiebøkene som et av norsk idretts største øyeblikk noensinne - om en av sønnene lykkes.

- Jeg tror det mest spesielle øyeblikket er når de står på startstreken. Det tror jeg på en måte blir et veldig spesielt øyeblikk. Det å ha tre stykker på startstreken tror jeg aldri har skjedd. Vi trodde vi skulle oppleve det i fjor i Berlin (EM) på 1500-meteren. Men det å ha tre gutter til start i et VM er veldig, veldig stort, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

USA-trener huket tak i Gjert

En av de fremmøtte journalistene lurte på hvordan det er å oppleve at familien nå får mye oppmerksomhet også fra utenlandsk presse som synes det er spesielt med tre brødre som lykkes.

Da røpet Gjert at også andre trenere lar seg fascinere av Ingebrigtsen-familien.

- Det er jo spesielt! Det som er mest spesielt er at vi er en familie som i mange år har jobbet mot et felles mål. Det å kunne holde sammen på en sånn måte uten at ting skjærer seg. En amerikansk trener sa i går at «nå har vi holdt på med et prosjekt i USA i snart 20 år og har hatt haugevis med utøvere, og så gjør dere noe med tre stykker som vi ikke har klart til sammen på alle disse årene. Så åpenbart gjør dere mer rett enn vi gjør.» forteller Gjert.

«Ikke rot dere opp i noe tull»

Trenerprofilen er naturligvis svært spent før mandagens løp. Men han prøver å ikke gi sønnene noen råd når det kommer til taktikken.

- Det blander jeg meg ikke opp i, for jeg har aldri løpt og har ingen forutsetninger for å si noe fornuftig om det. Det eneste jeg sier, er mer faderlige råd som at «nå må dere passe på hverandre» og sånne ting. «Ikke rot dere opp i noe tull», forteller han.

OMSVERMET: Både presse og andre lands trenere vil ha sin bit av Gjert Ingebrigtsen i Doha. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Heller ikke innad vil sønnene legge opp noen plan, røper han. Det kan nemlig være svært ugunstig.

- De vil nødig forplikte seg overfor hverandre, for de vet ikke om de vil være i stand til å holde sine forpliktelser. Derfor vil de aldri love hverandre noenting, sier Gjert.

- Brødrekjærligheten tar slutt der?

- Nei, tvert imot. Det er jo et uttrykk for nettopp brødrekjærlighet. Hvis de lover hverandre noe som de i løpets gang ikke er i stand til å holde, det er naturlig, og det kan de ikke styre, da vil de ikke havne i en situasjon der de ikke har gjort det de lovte. Men hvis det dukker opp en situasjon i løpet der det er naturlig å hjelpe hverandre, da gjør man det, sier han.

- Er det noen ulemper med å være tre brødre i en finale?

- Nei, det tror jeg ikke. Hvis du kan springe en VM-finale sammen med de du trener med hver eneste dag, da gir det deg en veldig trygghet. Det blir som å ha foreldrene sine med på første skoledag, det er en fin ting og skaper den tryggheten. Den tryggheten betyr ikke at det vil ha noe å si for utfallet av løpet, det betyr bare at man føler trygghet, sier han til Nettavisen.

- Har absolutt ingenting å bidra med

Stavanger Aftenblads journalist påpeker at Gjert ifølge Henrik har løpt Stavanger maraton og var en ivrig hockeyspiller, og at det derfor er feil at han ikke har noe erfaring fra idretten.

- Jeg vil ikke si at det gir meg noen tyngde i denne sammenheng som er brukende til noen ting. Mitt bidrag er å gi guttene trygghet nok til at når de står på startstreken så kan de yte det beste de kan. Der stopper min kompetanse og min erfaring. Det vet de veldig godt også, sier han.

- I mesterskap så har jeg egentlig absolutt ingenting å bidra med. Det er egentlig bare å prøve å holde en lav profil og min jobb slutter den dagen vi kommer til mesterskap og kommer til startstreken, legger han til.

- Men du er her?

- Jeg er med som en støttekontakt og organisator med tanke på det som skjer.

- Det er lange dager her i Doha, hva bruker dere tiden på utenom trening?

- Absolutt ingenting. Vi prøver å unngå å gå i veien for hverandre. Det blir veldig «tense» å gå rundt og tenke på mesterskap hele tiden, det gjelder å finne fokusområder, enten det er å se film eller finne på noe annet. Men det er ikke veldig mye å finne på på utsiden her, slår han fast overfor Nettavisen.

- Usannsynlig med VM-gull

- Det har jeg ikke reflektert over fordi det er såpass usannsynlig at det får vi ta hvis det eventuelt kommer, sier han til Nettavisen.

- Hvorfor er det usannsynlig?

- Vi er normalt topp ti på 5000 meter i verden, vi er ikke topp fem. Det domineres så ekstremt av Øst-Afrika. Der er ikke vi i nærheten, men igjen så er guttene gode når det kommer til mesterskap. Vi er godt forberedt i år og det pleier vi å være. Det er ikke utelukket at vi tar en medalje, men normalt sett så er det Øst-Afrika som «ruler» hele greia. Sånn har det vært i veldig mange år. Kommer det et annet menneske fra et annet kontinent så vil det være en oddsbombe av en annen verden ut fra hvordan statistikken er i år og de foregående ti årene, sier han.

- Dette er ikke en endestasjon

Gjert fikk også spørsmål om hva det vil ha å si for motivasjonen hans for veien videre at de allerede nå har nådd målet om å ha alle tre brødrene i en VM-finale. Men han understreker at det ikke vil ha noe som helst å si for akkurat det.

- Guttene har et ønske om å bli verdens beste løpere, og en finaleplass i VM er ikke noe stopp for noenting som helst. Det er ikke en endestasjon. Det å vinne OL og VM, da begynner det å bli bra.

- Dette er bare et steg på veien?

- Ja, det er bare et steg på veien.

Finalen på 5000-meteren starter mandag kveld klokken 20.20.

LES OGSÅ: Friidrettsforbundet med uttalelse om norsk rykteflom før VM-starten

Her kan du finne hele programmet for VM: