Gjert lar seg provosere av VM-forholdene som venter Haukenes: - Kan ikke forstå at det er mulig

Gjert Ingebrigtsen rister på hodet over utøvere som han mener må ofre liv og helse under VM i Doha.

DOHA (Nettavisen): Det ble en svært dramatisk åpning på mesterskapet i Qatar da sønnene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen fredag tok seg til finalen på 5000-meter.

Særlig etter noen dramatiske timer der yngstegutten Jakob lenge så ut til å bli diskvalifisert.

Sent lørdag kveld er det ventet mer drama i VM-byen, men det av helt andre årsaker.

Mens forsøksheatene på 5000-meter foregikk i normale sommerforhold i cirka 26 grader på en nedkjølt arena i Doha, er det noe helt annet som venter dem som skal konkurrere utendørs.

Norges kappgjenger Håvard Haukenes er blant dem som søndag norsk tid skal i aksjon ute i ekstremvarmen i den qatarske hovedstaden. Der ventes det rundt 35 grader og svært høy luftfuktighet.

Oppgitt Gjert Ingebrigtsen

Gjert Ingebrigtsen er nådeløs når Nettavisen spør om hva han synes om at kappgjengerne og maratonløperne skal konkurrere under slike forutsetninger.

- Det er ekstreme forhold der liv og helse etter min mening blir satt på en prøve som ikke hører hjemme i idretten, sier Gjert til Nettavisen.

Han mener Haukenes og de andre utøverne rett og slett aldri burde ha blitt utsatt for slike ekstreme forhold.

- Å utsette utøvere for en slik påkjenning, der de ytre omgivelsene er risikofylte når det gjelder å utøve idretten, jeg kan ikke forstå at det er mulig å si at vi skal arrangere noe i omgivelser som er helsefarlige. Det skulle man ikke gjort mot utøverne, slår Gjert fast.

LYKKELIG SLUTT: Gjert Ingebrigtsen kunne til slutt juble da det ble klart at samtlige tre sønner skal delta i mandagens finale på 5000 meter i VM. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Pappa Ingebrigtsen er lettet over at sønnene får konkurrere i langt mer behagelige forhold.

- Jeg er veldig trygg på at det blir bra på stadion, og har ikke noen grunn til å mistenke noe annet. Jeg forholder meg til at det er 26 grader og fornuftig luftfuktighet. Men om man skulle konkurrert utendørs i 40 grader på langdistanse, det hadde vi ikke gjort. Det er det ikke verdt, forteller Gjert.

Flere måtte bryte på kvinnenes maraton

Natt til lørdag var kvinnene først ute med å få prøve seg i de tøffe forholdene da det ble arrangert VM-maraton i Doha.

68 kvinner stilte til start, men 28 utøvere måtte til slutt bryte løpet.

Flere ble et offer for de tøffe forholdene og svenske Cecilia Norrbom var blant dem som måtte gi opp på grunn av den krevende varmen.

- Man klarer ikke forstå hvordan det er hvis man ikke er her og løper selv. Jeg var forberedt på det verste, men det her var tusen ganger verre, sier Norrbom til Expressen etter å ha kommet til hektene igjen.

MÅTTE GI OPP: Cecilia Norrbom kom seg aldri i mål på fredagens maraton i Doha. Foto: Martin Meissner (AP)

Hun forklarer at det ble utfordrende å holde seg nedkjølt under løpet.

- Det var behov for enda mer vann langs veien, eller en nedkjølende dusj. Til slutt falt jeg bare om. Beina begynte å gi etter og jeg kjente bare at «nei, det her går ikke», forteller den svenske løperen.

Utøvere er redde

Foreløpig tyder alt på at kappgang i Doha skal gå som planlagt nærmere midnatt lokal tid.

Norge stiller med det nevnte VM-håpet Haukenes på startstreken og han fortalte tidligere denne uken til Nettavisen at han er forberedt på at utøvere kan komme til å kollapse som følge av forholdene.

- Det kan bli stygge scener. De som ikke har akklimatisert seg og ikke vet hva de møter kan kollapse. Det kan skje tidlig eller det kan skje mot slutten, sier Haukenes.

Han avslører også at bekymrede konkurrenter har tatt kontakt med ham i dagene før løpet.

- Jeg har fått meldinger fra andre utøvere som er redde, sier kappgjengeren.

Han velger likevel å forholde seg positiv.

- Jeg må fokusere på det sportslige og ha fokus på det å prestere best mulig uansett hvor det er, men jeg er uenig. Det skulle kanskje ikke ha vært i Qatar for utøvernes del. Samtidig så er det nå her og man må bare gjøre det beste ut av situasjonen.

Medaljehåp

Nordmannen ble diskvalifisert i forrige VM i London, men i Doha håper han på en solid revansje.

Går alt etter planen kan det vise seg å være godt nok for medalje.

- Jeg skal gi alt. Jeg skal grave dypt i kjelleren og se hvor langt jeg kan komme. Kanskje kan jeg komme dypere enn jeg har gjort noensinne. Det skal du ikke se bort ifra. Hvis jeg klarer å gjøre det, å gi alt jeg har, så er jeg fornøyd. Jeg legger litt vekk det fokuset på medalje, men jeg fokuserer heller på å gjøre jobben. Og hvis det blir medalje så er det helt konge, sier Haukenes.

Han kommer i hvert fall ikke til å gi konkurrentene noe gratis.

