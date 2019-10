Gjert om Jakobs valg i VM-finalen på 5000-meter: - Vil gruble over det til evig tid

Nå er trenerikonet spent på hvor mye de to 5000-meterløpene kan ha ødelagt for sønnenes sjanser på 1500-meteren.

DOHA (Nettavisen): - Jakob var veldig nervøs før finalen på 5000-meteren. Jeg har aldri sett ham så nervøs. Han har løpt nå til sammen fem 5000-metere, og det er klart at det ikke er nok til å skape nødvendig trygghet. Og derfor var disse to 5000-meterne veldig viktige, sier Gjert Ingebrigtsen til Nettavisen.

- Vil gruble over det til evig tid

Han har satt av et kvarter til norsk presse i Doha i forbindelse med at sønnene skal løpe 1500-meter i VM.

Det er bedre at han tar seg av intervjuene enn at sønnene skal bruke tid på det, er tankegangen.

- Du har fått 5000-meterfinalen litt på avstand nå. Hva tenker du om det Jakob presterte der?

- Vi kommer nok til evig tid til å gruble over hva utfallet hadde blitt hvis han hadde holdt igjen 200 meter til. Jeg tror nok også Jakob vet godt hvor det hadde endt opp hen, sier Gjert til Nettavisen.

Han mer enn insinuerer at han mener Jakob kunne tatt medalje med en annen avslutning på løpet.

- Han sa selv etter finalen at det var et perfekt løp?

- Jeg er veldig uenig i at det var et perfekt løp, sier Gjert med et smil.

Selv om yngstesønnens nerver var i høyspenn foran finalen på 5000-meteren, er han trygg på at sønnene takler den kommende konkurransen på en annen måte.

- Jeg tror ikke de er nervøse foran forsøket på 1500-meteren. De må nok være litt mer på hugget når det gjelder å holde seg unna potensielle risikosituasjoner, men de er såpass gode på 1500-meteren at jeg ikke klarer å se at det kapasitetsmessige skal være en utfordring. Jeg tror de slapper mer av med det, sier trenerpappaen.

- Bingopreg

Det ble altså en høydramatisk 5000-meterfinale for de to profilerte brødrene.

Jakob ga det et ærlig forsøk og endte på en bunnsolid femteplass, mens Filip måtte bryte på grunn av magesmerter. Henrik, som endte på 13.-plass, har allerede reist hjem til Norge og løper ikke 1500-meteren.

5000-meterfinalen kostet krefter for de to brødrene som er påmeldt 1500. Gjert Ingebrigtsen til ikke garantere at begge stiller til start på 1500-kvaliken torsdag kveld.

- Det er et bingopreg over dette her når det kommer til forsøk og semi på 1500-meter, for der er det mye armer og bein. Men jeg vil jo si at sjansen for at begge to løper er 80-90 prosent, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Fysisk er de helt klare igjen?

- Nei, det vet vi ikke før vi prøver. Så det er lettere å gi et svar etter forsøket på 1500 meteren, sier han.

- Jakob har aldri vært så banket

Gjert mener særlig Jakob kan måtte betale prisen for å ha stilt opp på 5000-meteren. Han er spent på 19-åringens forfatning før de går løs på den 3500 meter kortere distansen.

- Det er vel Jakob som er mest banket. Han har vel aldri vært så banket som han er nå. Det er klart de siste par hundre meterne i finalen kostet, sier han.

- Kostet det for mye?

- Det er klart det er en risiko for det. Men dette her har vi gått inn i vel vitende om risikoen og at dette sannsynligvis går utover begge distansene, sier Gjert.

Overfor norsk presse understreker Gjert Ingebrigtsen at sønnene allerede er blitt så gode at motstanderne begynner å ta hensyn til dem.

– Det er en grunn til at vinnertiden ble under 13 minutter i finalen (på 5000), og det er en grunn til at utviklingen i løpet ble som den ble. Vi har allerede satt spor og gjort oss bemerket. De vet det er noen de ikke vil ha med seg hjem, og da må det settes i verk noen tiltak. Det gjorde de også, sier pappa Ingebrigtsen.

SPENT: Gjert Ingebrigtsen ser frem til nok en distanse i VM der det stilles høye forventninger til sønnene. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Gull om to år?

På spørsmål fra Nettavisen svarer han slik om når det er realistisk å håpe på et norsk gull på langdistanse i et friidretts-VM:

- Vi kommer til å møte opp neste gang også med den samme innstillingen. Kanskje med et enda sterkere lag og enda bedre erfaring. Vi får se, men Eugene kan godt være stedet der vi tar det, sier han.

Det er som kjent amerikanske Eugene i Oregon som skal arrangere VM om to år.

Ingebrigtsen-brødrenes kvalifisering på 1500-meter starter 21.00 torsdag kveld. NRK sender VM på TV i Norge.

Om brødrene tar seg videre løper de semifinale fredag kveld - og en eventuell finale avslutter VM for de norske utøverne søndag kveld.

