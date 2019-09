Gjert om meldinger fra idrettsforeldre: - Hvordan har jeg klart å skape et slikt bilde av meg selv

Gjert Ingebrigtsen har trent sønnene sine frem til den ypperste verdenstoppen med ståltro på egne metoder. Men trenerprofilen mener flere misforstår hva han står for.

DOHA (Nettavisen): Med suksessen til Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen har Gjert forlengst blitt et kjent ansikt i Idretts-Norge.

Men det har ikke bare gitt positive ringvirkninger.

I boken «Kunsten å oppdra en verdensmester» forteller pappa Ingebrigtsen at han ofte får henvendelser han rett og slett ikke setter pris på.

- Jeg spør meg selv hvordan jeg har klart å skape et bilde av meg selv som gjør at håpefulle foreldre sender meg meldinger og skriver ting som at «nå har datteren min på syv år perset for tredje gang på femkilometer. Hvilke råd vil du gi meg for å videreutvikle henne?».

- Hva skal jeg svare annet enn at jeg ikke har noen erfaring med trening av barn i den alderen? Jeg prøver så godt jeg kan å skygge unna slike ting og gi dem klar beskjed om at dette ikke er oss, det er ikke noe vi driver med. Likevel får jeg høre at jeg driver rovdrift på barna, forteller Gjert i boka.

Han er ankommet Qatars hovedstad Doha for å følge sønnenes jakt på edelt metall.

Gjert: - Det er trist

Når Nettavisen spør om han fortsatt får slike meldinger fra foreldre som vil ha råd om hvordan trene sine små barn, rister han bare oppgitt på hodet og bekrefter at det stadig tikker inn.

- Vi har mislyktes i å formidle hva vi egentlig holder på med. Jeg svarer dem likt alle sammen, jeg har ingen erfaring med å trene en syvåring, åtteåring, niåring eller tiåring. Det har jeg aldri gjort, og det kommer jeg aldri til å gjøre. Derfor har jeg ingen råd å gi, sier Gjert Ingebrigtsen til Nettavisen.

- Du svarer alle som melder deg?

- Jeg svarer på en del av dem, bare for å statuere et eksempel, for en del av disse menneskene går i flokk. Om jeg klarer å svare noen av dem, formidler de det til de andre. Det er en del mennesker der ute som klarer å misforstå både TV-serier og bøker og alt. Det er litt trist, sier han.

- Hva gjør det med deg å bli misforstått?

- Det betyr at jeg må bli mer skjerpet i måten vi fremstår på. Vi er ikke i haugen av foreldre som skal «pushe» ungene våre i noen retninger, det har vi aldri gjort, sier Gjert.

SJEKKER STADIG MOBILEN: Gjert Ingebrigtsen, her fra Wyndham Hotell i forbindelse med et pressetreff i Doha. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Kjenner presset

I Doha skal han følge sønnene sine konkurrere på henholdsvis 1500- og 5000-meter. Alle tre er under enormt press, men også for trenerpappaen er det nervøst før alvoret braker løs.

- Hvis du tar presset som er på alle dem, og setter det opp på hverandre, kan du putte det i min ryggsekk. I tillegg til forventingene fra omgivelsene, har jeg guttenes forventinger. Vi kjenner på presset alle sammen, innrømmer han.

Særlig stilles det store forventninger til Jakob Ingebrigtsen, som er regjerende europamester på begge distanser.

- God mulighet for medalje

Selv om presset er enormt, hevder Gjert at den yngste av VM-sønnene langt fra lar seg affisere.

- Jakob er en veldig ung gutt og har forhåpentligvis mange mesterskap foran seg. Det gjør nok at han klarer å slappe av. Jeg tror det hadde vært verre hvis han var 32 år, hadde sitt første VM og «this is it». Men jeg tror han slapper av på grunn av sine egne prestasjoner fra i fjor og i år. Han er konkurransedyktig, og han kommer til å få mange VM. Hvis denne doblingen (to distanser) skjærer seg, vil han få mange muligheter.

I QATAR: Gjert Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen og Henrik Ingebrigtsen ute i varmen i Doha. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Boken din heter «Kunsten å oppdra en verdensmester». Får du en verdensmester i Doha?

- Det hadde vært veldig gøy om det skjedde. To av dem stiller på to distanser, og det er en god mulighet for medalje, i hvert fall. Jeg skal ikke si at vi forventer det, men muligheten er til stede på begge distansene. Men om det blir en verdensmester, det er mange til som skal klaffe om det skal skje, sier Gjert Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen-brødrene åpner VM med forsøk på 5000-meter fredag. Henrik løper bare 5000-meter, mens Filip og Jakob løper både 5000 og 1500.

