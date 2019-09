Gjert om sønnenens gullsjanser: - Vil være en bombe av en annen verden

Gjert Ingebrigtsen hevder det er såpass usannsynlig med norsk VM-gull på 5000-meteren at han ikke engang har tenkt tanken. Men fra eksperthold er tonen en annen.

DOHA (Nettavisen): På spørsmål fra Nettavisen om hvordan han vil reagere hvis en av sønnene tar et VM-gull mandag, svarer Gjert Ingebrigtsen slik:

- Det har jeg ikke reflektert over fordi det er såpass usannsynlig at det får vi ta hvis det eventuelt kommer.

Men er det et forsøk på å senke forventningene?

Det er nemlig stadig flere som mener mulighetene er gode for norsk jubel på VM-arenaen i Doha mandag kveld.

- Faktisk mulig å ta gull

NRK-kommentator Jann Post er blant dem som har stemplet Jakob Ingebrigtsen som en av kandidatene til å ta gull.

- For meg er Jakob Ingebrigtsen soleklar medaljekandidat nå, og det er faktisk mulig å ta gull. Jeg tror det er en bedre gullmulighet på 5000-meter enn på 1500-meter. Jeg skal ikke legge det presset på ham, men det kan skje, sa Jann Post til NRK.

Mye av grunnen er startlisten, der flere av de antatt beste langdistanseløperne har valgt å trekke seg fra 5000-meter for å i stedet satse mot 10.000-meteren.

Yomif Kejelcha, Hagos Gebrhiwet og Joshua Cheptegei, alle gullkandidater på forhånd, løper ikke 5000. Det gjør heller ikke Michael Kibet og Daniel Simiyu, som nektes VM-start på grunn av manglende dopingprøver.

- Bombe av en annen verden

Gjert Ingebrigtsen bare fnyser når han blir spurt hvorfor det ikke er sannsynlig med VM-gull til en av sønnene på mandagens 5000-meter.

- Vi er normalt topp ti på 5000-meter i verden, vi er ikke topp fem. Det domineres så ekstremt av Øst-Afrika. Der er ikke vi i nærheten, men igjen så er guttene gode når det kommer til mesterskap. Vi er godt forberedt i år og det pleier vi å være. Det er ikke utelukket at vi tar en medalje, men normalt sett så er det Øst-Afrika som «ruler» hele greia. Sånn har det vært i veldig mange år, sier Gjert til Nettavisen.

Og legger til:

- Kommer det et annet menneske fra et annet kontinent og vinner så vil det være en oddsbombe av en annen verden ut fra hvordan statistikken er i år og de foregående ti årene.

KLAR FOR NERVEDRAMA: Gjert Ingebrigtsen skal som eneste far i verden følge tre av sønnene sine løpe VM-finale samtidig. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Men kan det hende Gjert bløffer for å senke forventningene?

Ifølge bookmakerne er det i hvert fall Jakob Ingebrigtsen som er gullfavoritt på 5000-meteren mandag kveld.

Nordicbet har en odds på 2,75 på seier til nordmannen, mens Unibet gir både Jakob og Selemon Barega 3,50 i odds.

Filip Ingebrigtsen kommer også høyt oppe på listen blant favorittene. Unibet har satt en odds på 7,50 på seier til Filip, mens Nordicbet har lagt seg på 8,00.

Henrik Ingebrigtsen gir imidlertid langt høyere utbetaling dersom han skulle overraske med seier. Eldstemann av Ingebrigtsen-brødrene har en odds på 29 hos Nordicbet, mens Unibet opererer med 151 i odds.

- Det er flere av bookmakerne som har Jakob som favoritt. Tar de helt feil, Gjert?

- Ja, de tar nok helt feil. Jeg kan ikke se i hvilken verden han skal være favoritt. Han har løpt én 5000-meter i tilsvarende selskap før og har verken erfaring eller kompetanse når det kommer til dette. Guttene er 1500-meterløpere og kaster seg med for å fylle inn tomrommet i mesterskapet, sier han - og man kan nesten mistenke at han drar på for å senke forventningene.

Advarer konkurrentene

Men - Gjert tar forbehold. Han mener det hele kommer an på hvordan løpet utvikler seg.

- Og hvis jeg var en hvilken som helst løper fra hvilken som helst nasjon, ville jeg ikke hatt guttene med inn på de siste 400 meterne. For de har en spisskompetanse når det gjelder fart som ikke så mange andre i dette feltet kan stille med, sier Gjert.

- Hva er drømmescenarioet for finalen?

- Det er at alle guttene kommer gjennom uten varige mén. Uten disk og uten varige mén. Og at de har en god opplevelse av at de har gjort det beste de kun.

- Du tenker ikke på medalje?

- Definitivt ikke. Det er såpass usannsynlig at det tenker vi ikke på, sier han.

Verken Jakob, Henrik eller Filip har fått lov til å møte pressen før 5000-meterfinalen. I stedet skal de spare krefter og fokusere på andre ting enn å stille til intervjuer.

Men før VM-starten uttalte Jakob seg slik til Nettavisen om sine forhåpninger til VM:

- For min del handler det om å se hva VM er for noe, det vil være mitt første VM på 1500 og 5000. Det er nye situasjoner jeg møter, så jeg gjør det beste jeg kan, men tar uansett med meg mye bra til kommende mesterskap, sa 19-åringen.

Det er bare én ting som er helt sikkert: 5000-meterfinalen blir en thriller av dimensjoner.

Starten går 20.20 i Doha.