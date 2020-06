Gjert om sønnenes mentale kamp: - Det blir en kunst i å lure seg selv

Gjert Ingebrigtsen forklarer hvordan sønnene fortsetter å holde motivasjonen oppe under pandemien.

BISLETT STADION (Nettavisen): Flere måneder har gått siden koronaviruset satte store deler av verden på hodet.

For Ingebrigtsen-familien var det intet unntak.

OL i Tokyo ble utsatt til neste sommer og EM i Paris avlyst. Det er også fortsatt usikkert om det blir Diamond League-stevner denne sesongen.

Dermed er de store målene for sesongen allerede borte for Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen.

- Fryktelig vanskelig øvelse



Så hvordan klarer guttene å motivere seg når alle de store konkurransene uteblir?

Pappa og trener Gjert legger ikke skjul på at det har vært og er krevende, men skryter samtidig av sønnene.

- Det er klart at det å drive «coaching without purpose» er en øvelse som er fryktelig vanskelig, men jeg tror guttene er veldig flinke med den «self coaching»-biten der de lurer seg selv til å tro at det er noe viktig i enden med det de holder på med, sier Gjert til Nettavisen.

For det er der nøkkelen ligger, tror Gjert.

- Det blir en kunst i å lure seg selv til syvende og sist. Det blir som å lese til eksamen når man vet at eksamen er avlyst. Det er en spesiell situasjon, sier pappa-Ingebrigtsen.

FØLGER MED: Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til høyre. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Selvfølgelig dumt

Sønnene forteller imidlertid til Nettavisen at de synes det hele har gått greit mentalt foreløpig.

- Det er selvfølgelig dumt at vi ikke får gjøre det vi vanligvis får gjøre, men vi må ta til takke med det vi får og benytte oss av de mulighetene, sier Jakob Ingebrigtsen.

Han gjør det klart at de må ta vare på de gledene de kan få og legger liten skjul på at han synes det var givende å løpe på Bislett under Impossible Games.

- Det var ekstremt gøy å løpe med startnummer igjen. Det gir en god følelse, sier 19-åringen.

- Hvordan har du jobbet mentalt i denne perioden?

- Det er ikke så mye mental jobbing. Dette er jobben vår og vi prøver å gjøre den så bra som vi kan hver dag. Vi liker selvfølgelig å konkurrere. Det er kjekkest. Så vi håper bare at vi får muligheten til det i tiden videre, forklarer den yngste av de aktive Ingebrigtsen-brødrene.

Glede i treningen

Storebror Filip antyder at det i utgangspunktet har vært utfordrende å motivere seg, men forklarer at løsningen for ham har vært å finne glede i treningshverdagen.

- Jeg har prøvd å fokusere på gleden med å trene og gleden med å utvikle meg sportslig. Jeg har forsøkt å finne detaljer i treningen som jeg kan forbedre meg på, sier Filip til Nettavisen.

Han forteller at han synes det har gått veldig greit.

- Men jeg har skiftet fokuset litt fra å være konkurranse- og resultatorientert til å finne detaljer å jobbe med i treningen. Og så glede seg over å springe og være i god form på våren i Norge. Det er ikke ofte vi får nyte det. Det er noe spesielt med Norge under våren og sommeren, forteller Filip.

Henrik Ingebrigtsten synes også at det har gått greit og mener fordelen ligger i at de som utøvere er vant til å tilpasse seg krevende situasjoner.

- Jeg tror vi tenker at vi tilpasser oss uansett hva som skjer. Hvis man har litt vondt i foten så styrer hodet ditt deg i en retning sånn at man håndterer det. Er det tomt på tribunen så gjør man det som skal til mentalt for at man er klar på startstreken, sier Henrik.