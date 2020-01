Gjør allround-VM av Tour de Ski

FIS burde vurdere å kjøre Tour de Ski kun hvert fjerde år med status som allround-VM.

I mesterskapsår kan det være plass med et nytt Golden Ski etter nyttår, en kort verdenscuphelg med mange poeng og mye prispenger å hente i et mediehett Mellom-Europa.

Touren hadde ikke mer enn blitt avsluttet søndag ettermiddag oppe på Alpe Carmis før aktive begynte å så tvil rundt å starte nese sesong.

Vi har hørt det før. År etter år.

Når VM og OL ligger noen måneder unna, oppleves touren som i veien.

Treningsforberedelser og formtopping er viktigere enn å hoppe rundt på sju-åtte konkurranser i Mellom-Europa. Risikoen for å bli syk er jo også overhengende i touren.

Produktet Tour de Ski er absolutt viktig for langrennssportens PR. Men noe bedre PR blir det ikke om flere av de beste ikke stiller opp. Tour de Ski har over lengre tid slitt med varemerket og jeg tror ikke sponsorer, medieselskaper eller TV-seere vil satse tid og penger på en tour som ikke er hundre prosent interessant og attraktiv hos aktive eller forbund.

FIS bør vurdere situasjonen. Har vi råd til å la Tour de Ski bli en B-konkurranse? Hva kan FIS gjøre for å forsterke tourens tiltrekningskraft?

En måte å heve statusen på konkurransen er å gjøre touren til et allround-VM med tre distanseløp, tre sprintløp og avslutte med spektakulære Alpe Cermis som jaktstart.

Hvert fjerde år kan, og vil, sikkert alle være med.

VANT: Therese Johaug gikk til topps i årets Tour de Ski, men er usikker på om hun stiller opp neste år. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Med VM-status og en konkurranse som alle aktive og forbund prioriterer og ser fram mot, bygger FIS en litt eksklusiv OL-følelse over touren.

Årets tour var stort sett vellykket, men jeg savnet en sprint for å lokke flere sprintutøvere til å være med på hele reisen. Resultatlistene ble tynnere og tynnere. Det var kraftig fordel distanseløperne.

Formålet med touren bør jo være å kåre de beste allround-løperne. Jeg er redd for at Tour de Ski de nærmeste tre årene taper sin lyskraft når vi har VM i Oberstdorf i 2021, OL i Beijing i 2022 og VM i Planica i 2023.

Alt for mange velger å fokusere fullt på mesterskap. Verdenscupen er ikke like viktig.

Mitt forslag er at Tour de Ski med Golden Ski under mesterskapsårene. En kortere verdenscuphelg rundt nyttår i for eksempel Seefeld, Davos eller Oberstdorf for å opprettholde den spesielt store medieinteressen for all skisport på den tiden av året.

Med alle de beste sprint- og distanseløperne på plass, og ekstra mye verdenscuppoeng og prispenger, kan Golden Ski bli noe nytt, mindre krevende og mer appetittvekkende for løperne enn eventyrlig slitsomme Tour de Ski i mesterskapsår.

Det vil også være mer kostnadseffektivt for de nasjonene som sliter med økonomien og må prioritere konkurranser for å virksomheten til å gå opp.