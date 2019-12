Gjør radikale endringer i håndball-VM

24 lag blir til 32 i neste håndball-VM. I tillegg kommer endringen som får landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til å juble.

KUMAMOTO (Nettavisen): Årets håndball-VM blir det siste i sitt slag. I alle fall for denne gang.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har nemlig vedtatt at VM fra og med 2021 utvides fra 24 til 32 lag.

Les også: Norge tapte gruppefinalen mot Nederland: - Det verste på lang, lang, lang tid

Den endringen mottas med blandede reaksjoner i den norske VM-troppen.

- For å være helt ærlig, så vet jeg ikke helt hva man får av det rent sportslig. Jeg forstår det i den forstand med at de kanskje tenker det skal øke interessen for håndball i andre deler av verden, men vi ser i mesterskapet her at for eksempel Cuba og Australia sliter veldig mot de gode lagene. Jeg vet ikke helt hva jeg skal tro om det. Det er bra for håndballinteressen, men jeg ser ikke verdien av det sportslig, sier Marta Tomac til Nettavisen.

Tomac får støtte av landslagskollega Kari Brattset Dale, som peker på at flere kamper der topplagene høvler over de svakere nasjonene, kan gå utover spenningen i VM.

- Det blir mest sannsynlig flere kamper som er lette for store nasjoner. Det kan kanskje være med på å gjøre det litt kjedeligere å se på. Samtidig kan det øke interessen i noen land, og gjøre at flere har lyst til å spille håndball, sier hun til Nettavisen.

Les også: Fransk VM-sjokk vekker oppsikt: - Jeg er sykt overrasket

BRA FOR INTERESSEN, MEN.. - Jeg vet ikke helt hva jeg skal tro om det. Det er bra for håndballinteressen, men jeg ser ikke verdien av det sportslig, sier Marta Tomac om de nye VM-endringene. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Kraftige reaksjoner: - En skam

Endringen med å øke fra 24 til 32 lag er vedtatt av IHF, og gjelder ikke bare kvinnene. Også på herresiden, samt for aldersbestemte landslag vil VM fra 2021 bestå av 32 deltakende nasjoner.

Én av de mer kritiske stemmene til endringene er Montenegros svenske landslagssjef, Per Johansson.

- Det er en måte å spre håndballen utover verden. Men det er klart at det ikke finnes et grunnlag for 32 lag i et VM på kvinnesiden, sier han til Aftonbladet.

Johansson mener at det er nok med 24 lag i VM, og argumenterer for at den handler om å beholde en viss eksklusivitet knyttet til mesterskapene.

SKEPTISK: Per Johansson (høyre) mener det ikke finnes et grunnlag på kvinnesiden for å ha 32 lag med i håndball-VM. Her sammen med trenerteamet før en av Montenegros kamper i VM. Foto: Skjermdump (Viasport)

Da utvidelsen var et tema under herrenes VM i januar i år, resulterte det i en solid kraftsalve fra Danmarks Henrik Møllgaard.

- Jeg synes det er en skam. De beste lagene er her allerede. At et lag som Chile ble nummer tre i de søramerikanske mesterskapet får vi bare akseptere, sa Møllgaard til Aftonbladet etter at danskene hadde slått Chile med over 20 mål i sin åpningskamp i mesterskapet.

Les også: Andy Mitten: Chris Smalling er i sitt livs form i Roma - og kan fortsatt vende tilbake til Manchester Uniteds forsvar (+)

- Nivået blir ikke ønskelig

På spørsmål om økningen vil være med på å «vanne ut» verdensmesterskapet, drar Tomac litt på det, før hun forklarer:

- Før har man sagt at EM alltid er den sterkeste turneringen, men jeg synes at lag som Angola, Brasil og Sør-Korea har vist at de har noe i toppen å gjøre. Du får alltid fram noen lag, og det er veldig positivt for å skape den interessen. Men jeg ser ikke helt det poenget med at de skal øke det i den forstand de er på vei til å gjøre nå. Nivået blir ikke helt ønskelig for et VM, sier hun.

Gjennom gruppespillet i VM i Japan har det kommet en rekke kamper der topplagene ganske enkelt har utklasset langt svakere motstand. For Norges del kom kalassifrene i åpningskampen mot Cuba (47-16), mens lag som Australia, Kasakhstan og Kina også har fått kjørt seg i gruppespillet.

Verst har det gått for håndball-miniputten Australia som har tapt sine fem kamper med henholdsvis 25, 26, 39, 17 og 22 mål.

Jubler over etterlengtet endring

For kaptein Stine Bredal Oftedal er det viktigste at økningen av antall lag ikke fører til enda flere kamper i et allerede tettpakket håndballprogram. Oftedal har vært en tydelig stemme mot det som omtales som en rovdrift av håndballspillerne i internasjonal topphåndball. Mange kamper, lite hvile og restitusjon har ført til at en rekke stjerner har blitt rammet av langtidsskader, deriblant flere norske profiler.

Hun ser imidlertid ut til å ha fått viljen sin, for ifølge dansk TV2 vil det nye turneringsoppsettet gjøre at et lag må gjennom maksimalt ni kamper for å vinne VM. I årets VM er det ti kamper som må til for å skulle gå hele veien. IHF gjør også en endring der gruppespillet kun består av tre kamper for hvert av lagene, før det bærer videre til en mellomrunde og så eventuelt kvartfinale, semifinale og finale.

FORNØYD: Stine Bredal Oftedal har stått i spissen for en kampanje som krever at spillerne skal tas bedre vare på. De nye VM-endringene får Norges kaptein til å smile. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

I tillegg blir det også innført en endring der lagene får flere hviledager. Under VM i Japan har Norge ved to tilfeller spilt kamper to dager på rad.

Det blir det nå slutt på, og alle lagene vil fra 2021 være sikret en spillefri dag dagen etter at de har spilt kamp. Om et lag må bruke mer enn fire og en halv time på reising på hviledagen, vil de få ytterligere en dag fri, heter det i IHFs vedtak.

Det får Oftedal til å smile bredt.

- Det er veldig viktig. Det er et kjempegodt tiltak. Med den bevegelsen som har prøvd å rette fokus mot belastningen, så har det vært et av de tiltakene. Det tror jeg er en utrolig god ting, sier Oftedal og legger til:

- Det er ganske intenst å skulle spille kamper to dager på rad. Spesielt om det er på forskjellige tidspunkter. Om du har den første kampen sist en dag og så den andre kampen først dagen etter, så spiller du jo to kamper innen 24 timer. Det blir litt vel mye.

VIKTIG: Stine Bredal Oftedal beskriver innføringen av hviledager etter kampdager i VM som «veldig viktig». Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Oftedal får støtte av VM-debutant Moa Högdahl.

- Det tror jeg er veldig viktig for å forebygge skader. Det er stor slitasje på spillerne, og sesongene blir bare lengre og lengre. Det er egentlig rovdrift på de spillerne som spiller mest, og er viktige for både klubb- og landslag. Jo flere fridager, jo bedre, sier hun.

Norsk fordel forsvinner?

Selv om flere av Norge-profilene er storfornøyde med endringen, påpeker Tomac at det fratar Norge en fordel over noen av konkurrentene.

- Jeg tror det er bra med flere hviledager, men for å være helt ærlig tror jeg ikke at det er noe behov for oss som lag å skulle ha hviledag etter hver kamp. Vi tåler å spille to kamper på rad. Det at det kommer en hviledag eller to ekstra tar ingen skade av, men hviledag etter hver kamp - jeg vet ikke om det er nødvendig, spesielt om kampene også blir svakere, sier Vipers-spilleren.

Norge er videre til hovedrunden i håndball-VM og møter Danmark (søndag 8. desember), Sør-Korea (mandag 9. desember) og Tyskland (onsdag 11. desember) i håp om å sikre en plass i semifinalene. Alle Norges kamper i hovedrunden spilles klokka 12:30 norsk tid.

Full oversikt: Se Rema 1000-ligaen i håndball for kvinner

Full oversikt: Se Rema 1000-ligaen i håndball for menn