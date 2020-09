Gladnyhet for landslaget: Norge-Serbia kan spilles på Ullevaal

Det bekrefter Abid Raja og Bent Høie torsdag.

Regjeringen gjør dermed et unntak for covid-19-forskriften.

- Vi åpnet for unntak i kampen mot Østerrike, basert på UEFAs protokoll og noen tilleggskrav vi har stilt. Den klarte de å følge, og nå er det en glede å meddele at vi vil gjøre de nødvendige unntak i loven, sier Raja.

Dermed får det norske landslaget spille playoff-kampen 8. oktober på norsk jord, til tross for at det vil foregå for tomme tribuner.

Les også: RBK-legende fraråder Glimt-juvelen Rosenborg-overgang: - Uaktuelt

Hadde det ikke blitt innvilget unntak, ville kampen blitt flyttet ut av Norge. Serbia-oppgjøret skulle opprinnelig vært spilt 26. mars, men den ble utsatt på grunn av pandemisituasjonen.

Det kreves unntak fra covid-19-forskriften i forbindelse med innreisereglene for spillere med base utenfor Schengen-området.

Protokollen til Det europeisk fotballforbundet (UEFA) er svært streng med tanke på å begrense virussmitte. Dette fikk Norges Fotballforbund (NFF) testet ut i hjemmekampen mot Østerrike (1-2-tap) tidligere i september.

Dersom Norge slår Serbia, venter en «finale» mot enten Israel eller Skottland. Den skal etter planen spilles i Oslo 12. november.

Norge har ikke vært med i et seniorsluttspill i herrefotball siden EM i 2000.