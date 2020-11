Gladnyhet for Lundby – får verdenscupåpning før jul likevel

Koronapandemien så ut til å skyve verdenscupåpningen for Maren Lundby og verdens beste kvinnelige skihoppere til i slutten av januar. Slik blir det ikke.

Nå bekrefter både Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det østerrikske skiforbundet at det blir verdenscupåpning for Lundby & co. i Ramsau 18. desember.

Jarl Magnus Riiber og resten av kombinerteliten på herresiden skal allerede konkurrere i den østerrikske skibyen samme helg. I tillegg har FIS besluttet at den historiske verdenscupåpningen for kombinertkvinnene, som egentlig skulle gått på Lillehammer kommende helg, også flyttes dit.

Dermed blir det felles helg for kombinertsirkuset og kvinnehopperne i Østerrike før jul.

Det er første gang i historien at kombinertkvinnene går verdenscuprenn.

Utsatt eller avlyst

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er glad for at sesongen for Maren Lundby og hennes kolleger nå ser ut til å starte en måned tidligere enn fryktet.

– Det er veldig bra at de legger til rette for dette. Vi som er glad i jentehopp synes det er veldig trist sånn det har blitt. For vår del snakker vi om at den mestvinnende utøveren i Norges Skiforbund de siste tre årene ikke kunne fått verdenscupåpnet før i slutten av januar. Det er ingen verdig håndtering av en idrettsgren i systemet, sier han.

Kvinnehopperne skulle ha sesongåpnet på Lillehammer kommende helg, men de rennene er utsatt som følge av koronapandemien. De planlagte rennene i japanske Zao og Sapporo i begynnelsen av januar er avlyst av samme grunn.

Dermed lå rennene i slovenske Ljubno fra 22. til 24. januar an til å bli de første i verdenscupen denne vinteren.

Slik blir det nå ikke.

Respekt

Rennene i tyske Hinterzarten, som skulle gått etter de i Ljubno i januar, er flyttet til Titisee-Neustadt. Hoppsjef Bråthen er klar på at mange avlyste eller utsatte renn kan få konsekvenser.

– Jeg frykter for motivasjonen til utøverne i det lange løp. Hver eneste gang det er noe, ser det ut som det går utover jentene i bakken. Det synes jeg er leit. Vi burde være i stand til å håndtere dette med mer respekt enn det, sier han.

De mannlige verdenscuphopperne er godt i gang med sin sesong. Sist helg var det renn i finske Ruka.

Nå tyder alt på at Lundby & co. også kommer i gang om få uker – sammen med kombinertkvinnene.

– Vi vil rette en stor takk til det østerrikske skiforbundet og arrangørene i Ramsau for deres fantastiske støtte rundt å ta på seg dette arrangementet, spesielt i den vanskelige tiden vi er inne i. For våre kvinner er dette en verdenscuppremiere, og det vil derfor være en begivenhet for historiebøkene, sier kombinertløpernes rennsjef Lasse Ottesen.

Som følge av at kommende helgs verdenscuprenn på Lillehammer er utsatt, er det satt inn nasjonale konkurranser i langrenn, kombinert og hopp samme sted. Dermed får Maren Lundby og flere en mulighet til å teste formen.

