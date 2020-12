Gladnyhet til idrettslagene – rekordutbetaling av momskompensasjon

5267 klubber rundt omkring i Norges land får utbetalt 476,6 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2019.

Totalt får norsk idrett nå i desember utbetalt 622,2 millioner kroner i momskompensasjon, basert på regnskapsåret 2019, en økning på 16,6 millioner kroner fra i fjor. Utbetaling til klubbene utgjør ca. 5,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor.

Det er likevel et stykke fram før vare- og tjenestemomsen til norsk idrett dekkes fullt ut. For regnskapsåret 2019 ble det søkt om 768,4 millioner i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i norsk idrett. Dekningsgraden for regnskapsåret 2019 er på 81 prosent, heter det i en pressemelding.

Idrettspresident Berit Kjøll er fornøyd med utbetalingen.

– Dette vil være sårt tiltrengte midler til mange slunkne klubbkasser som følge av koronasituasjonen, og særdeles viktige inntekter for å kunne opprettholde aktivitet i en krevende tid. Både søknadssum og utbetalingssum øker fra i fjor, dog er økningen mindre enn i fjor. Svært få klubber og lag har også fått avslag på sine søknader. Det er positivt, sier idrettspresident Berit Kjøll.

