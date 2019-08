Glemmer aldri det Ferguson sa før Champions League-finalen i 2008: - Vi fikk gåsehud

Patrice Evra er ferdig som profesjonell fotballspiller. Når han ser tilbake på egen karriere, bruker han mye tid på å hylle sin tidligere sjef.

Evra offentliggjorde denne uken at han legger opp som fotballspiller.

I den forbindelse har franskmannen valgt å gå ut i Players Tribune og mimre litt om sin egen karriere. Der forteller han om en tøff oppvekst i et fattig strøk utenfor Paris, der han sammen med sine 24 (!) søsken hadde en krevende barndom.

Bedre ble det ikke av at faren hans forlot familien da Evra var 10 år. Fotballen ble fort livet til Evra, som etter noen år i Italia ble kjøpt opp av Monaco. Da brukte han sine første lønninger på å kjøpe et hus til sin egen mor.

Møtet med Ferguson

I 2006 ble han hentet til Manchester United, og det ble første møte med en manager som skulle bety veldig mye for ham.

Men debuten kunne ikke gått verre, og Evra ble kastet til ulvene borte mot Manchester City. Han var ikke vant til tidlig avspark fra fransk fotball, så han visste ikke helt hva han skulle spise for å være klar til kampstart 12.45.

Løsningen ble pasta og bønner, og Evra ble kvalm og kastet opp. Han våget imidlertid ikke si noe til Ferguson, og kampen ble en gedigen nedtur for venstrebacken, som ble byttet ut til pause i 1-3-tapet.

- Sett deg ned og lær deg engelsk fotball, var beskjeden fra Ferguson.

Evra forteller til Players Tribune at han tenker på den kampen som høydepunktet i karrieren. Hvorfor? Han trengte en slik opplevelse, det fikk ham til å jobbe hardt nok.

VANT TROFEER: Patrice Evra og Alex Ferguson bidro begge til at United ble titteljagere i en årrekke. Foto: Clint Hughes (AP)

Han vier samtidig mye plass til Alex Ferguson i den personlige utleveringen til Players Tribune.

Og den legendariske skotten kommer godt ut av det hos sin tidligere elev.

Evra skriver:

«Jeg føler at jeg fant personligheten min i United. La meg forklare. Hvis du gikk inn i garderoben vår før kamp, hadde du sagt at «dette er umulig». Vi danset og sang, jeg var DJ og spilte rock, rap og R&B. Hvis Ferguson kom inn, sa han «hva i helvete er dette for noe musikk?». Da spilte jeg litt Sinatra for ham. Hele stedet var en stor fest. Men da det ble kamptid, rensket sjefen stemmen, og det var som at noen slo på en bryter. Musikken stoppet. Pratingen stoppet. Vi ble til krigere, klare for å dø for hverandre. Forvandlingen var helt utrolig. Slik var karakteren og profesjonaliteten vi hadde i United. Vi hadde det gøy, men når det var tid for å jobbe, da jobbet vi.»

Evra forteller samtidig en historie om en tale Ferguson holdt før Champions League-finalen i Moskva i 2008.

Han husker alle United-spillerne satt i garderoben og ladet opp til det som skulle bli en av karrierens største kamper da Ferguson kom inn.

«Som vanlig stoppet musikken. Man kunne hørt en knappenål falle. Så sa Ferguson: «Jeg har allerede vunnet». Vi så på hverandre, men Ferguson sa: «Jeg har allerede vunnet. Vi trenger ikke spille denne kampen». Hva er det han snakker om, tenkte vi. Kampen har ikke engang startet. Så vendte Ferguson seg mot meg. «Se på Patrice, han har 24 søsken, bare tenk dere hva moren hans måtte gjøre for å sette mat på bordet». Så vendte han seg mot Wayne Rooney. «Se på Wayne. Han vokste opp i et av de tøffeste områdene i Liverpool». Så snudde han seg mot Park Ji-Sung. «Se på Ji, han kom hit helt fra Sør-Korea».

Etter hvert som Ferguson fortalte historier om flere av spillerne, gikk det opp for dem at han refererte til et felles samhold.

«Vi var ikke bare et fotballag, vi var folk fra hvert verdenshjørne, fra alle kulturer, raser og religioner. Og nå var vi her, sammen i en garderobe i Moskva, der vi kjemper mot samme mål. Gjennom fotballen hadde vi blitt til brødre. «Dette er min seier», sa Ferguson. Vi fikk gåsehud, alle sammen. Så gikk vi ut og vant Champions League», forteller Evra.

Etter oppholdet i Manchester United dro franskmannen videre til den italienske storklubben Juventus. Der ble det to serietitler og cuptriumfer.

I januar 2017 signerte han for Marseille, men ti måneder senere ble han fristilt etter å ha sparket en supporter og følgelig blitt utvist under oppvarmingen før en europaligakamp.

Evra spilte for West Ham våren 2018, men har siden da vært klubbløs.

38-åringen står med 81 landskamper for Frankrike. I 2016 spilte han på det franske laget som tok EM-sølv på hjemmebane.

Nå satser han på en karriere som fotballtrener og er på full fart mot å ta A-lisensen.

Dermed er det neppe siste gang du hører fra Evra i internasjonal toppfotball.

