Glemmer ikke da Ødegaard (14) dukket opp på trening: - På kvelden tenkte jeg: «Wow, dette var spesielt»

Seks år senere spiller Martin Ødegaard (20) lørdag kveld sin kanskje største kamp i karrieren når Real Madrid venter på Santiago Bernabéu.

MADRID (Nettavisen): At Norge skulle få frem en spiller som ville stjele forsidene før en Real Madrid-kamp er langt fra dagligdags.

Men der er vi, og da Marca og AS skulle lage aviser før lørdagens kamp var det 20-åringen fra Drammen som fikk mest oppmerksomhet.

Hjemme i Norge sitter Mads Hansen og Christian Gauseth og tenker tilbake på at de faktisk fikk lov til å bevitne Ødegaards karrierestart på nært hold.

Ødegaard var tidlig ansett som et supertalent, fikk treningskampdebut for Godset som 13-åring og trente flere ganger med Mjøndalen som 14-åring.

«Wow, dette var spesielt»

På bruntrøyenes treningsfelt befant også Hansen og Gauseth seg. Sistnevnte forteller til Nettavisen at han helt siden det første møtet har vært sikker på at Ødegaard ville lykkes.

- På kvelden satt jeg og tenkte: «Wow, dette var spesielt». Jeg har spilt både med og mot flere tusen spillere opp gjennom årene, men det var åpenbart for meg at Ødegaard ville bli en stjerne. Her var det noe unikt, minnes Gauseth når Nettavisen ringer.

Den profilerte Mjøndalen-kapteinen forteller at han skjønte det umiddelbart.

Gjennom en lang karriere er det bare noen få som har gitt ham en slik følelse.

Han nevner Edu, Magnus Wolff Eikrem og Mame Biram Diouf som spillere som alle utmerket seg med ved første møte.

- Ødegaard var mye yngre enn dem, og han hadde litt det samme som med Magnus Wolff Eikrem. Begge hadde et helt ekstremt og absurd overblikk. Det var helt ekstremt, Martin så ting før alle andre og oppfattet det tidligere. Han utmerket seg på den delen, men ellers var han en liten pjokk som omtrent bare var skinn og bein. Det er nok den største forskjellen til i dag, sier Gauseth.

Trente med Ødegaard (12) en hel vinter

Tidligere Mjøndalen-spiller Mads Hansen fikk se Ødegaard på nært hold enda tidligere enn Gauseth.

Det henger sammen med at han skulle ha noen ekstra økter sammen med med daværende Mjøndalen-assistent Hans Erik «Hansi» Ødegaard, som jo er Martins far.

- Vi hadde egentreningsøkter en hel vinter. Det gjorde vi fordi Martin var 12 år og fordi jeg hadde tilslaget til en 12-åring, sier Hansen til Nettavisen og flirer.

På den tiden kan ikke Mads Hansen huske at det var lett å skjønne hvor stort talent man hadde å gjøre med.

Men året etter, da Hansen var Fredrikstad-spiller og skulle se treningskampen mellom Godset og Mjøndalen i 2012, gikk det sakte men sikkert opp for ham at han bevitnet noe uvanlig.

Der fikk nemlig 13-årige Martin Ødegaard spilletid mot langt mer garvede seniorspillere, og vartet i tillegg opp med en assist.

- I den treningskampen dannet han spisspar med Peter Kovacs. Det er kanskje det spissparet i verdenshistorien som har størst forskjell i utseende, fysikk, ferdigheter og alder. Men han var god. Ikke bare fordi han var liten, men han var bra, husker Hansen.

Som kjent gikk det ekstremt fort etter det.

I 2014 slo Ødegaard som 15-åring gjennom for fullt i Eliteserien, noterte seg for fem mål og syv assist og fikk Nettavisen-prisen som årets unge spiller.

- Skremmende å se utviklingen

Etter gjennombruddssesongen ble han igjen med på en økt med Mjøndalen. Da måtte man rett og slett gni seg i øynene over utviklingen han hadde hatt.

- Han trente med oss før kvalikkampene mot Brann. Han spilte på det andre laget, og alle ti rundt ham ble bedre, enten det var materialforvalteren på venstre back eller fysioen på sentral midtbane. Det var skremmende å se hvor store steg han hadde tatt på de månedene der. Da skjønte vi at det var noe spesielt med ham, sier Hansen.

- Hvordan har det vært å følge karrieren hans?

- Det har vært morsomt å se utviklingen han har hatt siden han kalte seg «Martin Messi Ødegaard» på Facebook som 12-åring. Jeg synes det er stas. Jeg har ikke noen problemer med at jeg synes det er kult å si at «jeg og Martin har hatt egentrening sammen en hel sesong» når jeg ser han dominere mot Atletico Madrid, sier Hansen.

Han er ikke den eneste som har latt seg imponere av nordmannen. Hør bare fra John Guidetti:

Lørdag kveld står Ødegaard overfor sin kanskje største test så langt i karrieren.

- Tar det på strak arm

Og han er ikke engang blitt 21 år. Nå skal han spille mot klubben som eier ham, foran et fullsatt Bernabeu, det er TV-kamp i Spania og masse interesse rundt ham personlig

Men Gauseth tror ikke unggutten lar seg affisere.

- Jeg tipper han har det ganske kjedelig. Det blir vel en tur inn på «netflixen», sjekke Instagram om det har tikket inn noen flere «likes», kanskje drikke litt varm melk på hotellrommet. Verre er det ikke, jeg tror ikke det blir så innmari spesielt for han. Jeg tipper han tar det på strak arm, sier Gauseth.

- Hadde du vært nervøs?

- Sånne sjanser som dette hadde jeg elsket å få oppleve. Det er klart jeg er misunnelig.

Kampen på Santiago Bernabéu blåses i gang lørdag klokken 21.00. Oppgjøret vises på Strive.