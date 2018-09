Glemsk King får stadig det samme rådet fra manageren

Joshua King nyter stor tillit under Eddie Howe. Bournemouth-spissen åpner opp om forholdet til sjefen.

For landslagsangriperen har blomstret under Bournemouth-managerens ledelse.

– Eddie og jeg har et veldig spesielt forhold når det kommer til ærlighet. Jeg kan komme til han med hva som helst, og motsatt. Den tryggheten er viktig for noen spillere. Den er viktig for meg. Det er ikke sikkert alle trenger den tryggheten, men for meg fungerer det veldig bra, sier King til NTB.

For to sesonger siden scoret Oslo-gutten hele 16 mål i Premier League. Bare Ole Gunnar Solskjær har scoret mer i én sesong av norske PL-proffer.

Glemsk

– Hva er det beste rådet du har fått fra manageren?

– Han har gitt meg mange gode råd. Det han alltid sier er «at jeg kan bli så god jeg bare vil, men alt sitter oppi mitt eget hode. Du kan ikke la en eneste trening eller kamp bli bortkastet ved ikke å gi 100 prosent». Han mener at jeg må løpe mye. Han mener jeg er best når jeg løper mye og er fit. Det rådet han gir meg oftest er å holde fokus og at jeg ikke må glemme meg bort når ting går bra. Jeg får ikke lov til å glemme hvordan jeg kom til suksess, stråler King.

– Og du er glemsk?

– Ja, jeg er litt glemsk, så jeg glemmer det av til. Tro meg, han minner meg på det ofte, sier Bournemouth-profilen.

God start

Ett mål er det blitt på de fire første ligakampene. Laget fra sørkysten har tatt sju poeng og ligger på en pen sjetteplass.

– Jeg synes sesongen har startet bra. Vi har sju poeng. Jeg er i veldig god form og har spilt noen gode kamper. Jeg synes selv jeg ikke var like god mot Everton, men da manglet det litt i hele laget. I de øvrige kampene har det gått veldig bra. Laget ser sterkere ut enn noen gang. Noen signeringer ser veldig positive ut, sier King.

I sommer hentet Howe David Brooks (Sheffield United), Diego Rico (Leganes) og Jefferson Lerma (Levante).

– Alle vil ha forsterkninger. Det gjør ikke noe med meg, men gjør noe med hele laget og gruppa. Vi har vært tre år i Premier League. Brooks har startet veldig bra, og Jefferson og Diego kom inn i siste kamp. Selv om vi tapte, ser vi at de har mange kvaliteter som gir trygghet til hele laget.

Ikke fornøyd

King var ikke fornøyd med egen målproduksjon sist sesong.

– Jeg har alltid lyst å komme på et tosifret tall. I fjor stoppet jeg på åtte, og dermed greide jeg det ikke, sukker den målbevisste Romsås-gutten.

På vårparten skapte han overskrifter da han småsutret litt over posisjonen han ble brukt i.

– Jeg trives veldig bra i Bournemouth. Jeg har ingenting å klage over. Jeg har startet sesongen bra. Av og til må man bite tennene sammen, når man ikke helt får spille i den posisjonen man vil. Jeg trives og har veldig god dialog med treneren. Vi har et veldig ærlig forhold. Han føler samarbeidet mellom Callum (Wilson) og meg har fungert ganske bra, sier King om rollen rett bak makkeren på topp for Bournemouth.

(©NTB)

Mest sett siste uken