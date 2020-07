Glenn Hoddle mener Mason Greenwood (18) kan bli et problem for Marcus Rashford

Den tidligere landslagssjefen ser utfordringer for Ole Gunnar Solskjær når han skal komponere laget fremover.

De siste ukene har formkurven til Manchester United kun pekt oppover - og Solskjær har tilsynelatende fått sving på et lag som slet stort tidligere i sesongen.

En av de store oppturene for United-fansen, har vært 18 år gamle Mason Greenwood, som så langt denne sesongen har banket inn 15 scoringer for «de røde djevlene». To av de kom i forrige runde mot Bournemouth, ett med hver fot.

Les også: Tre minutter etter innhoppet var det over for unggutten: - Det må være en spøk

- Det er der de vil spille

Nå kommer tidligere England-manager Glenn Hoddle med en advarsel til spillerne som konkurrerer med stortalentet.

- Jeg synes Mason Greenwood er en fantastisk spiller - og han kommer bare til å bli bedre og bedre. Det som virkelig imponerer meg, er hvor god han er med begge føtter. Jeg tror Phil Neville har et godt poeng når han sier at han passer på høyrekanten. Blir han etterhvert faset inn som spiss? Kanskje, kanskje ikke, sier Glenn Hoddle i et offisielt intervju med Premier League.

Og føyer til følgende brannfakkel:

- Jeg tror han kommer til å skyve Marcus Rashford ut av laget. Der har du et sitat! Jeg tror han kommer til å ende opp som en langt bedre avslutter av de to, og jeg tror Ole Gunnar Solskjær til slutt kommer til å prioritere Greenwood i elleveren før noen andre.

Les også: Onsdagens Premier League-rykter

De siste dagene har det kommet rapporter som tyder på at Ole Gunnar Solskjær fortsatt er bestemt på å hente inn Jadon Sancho fra Borussia Dortmund etter sesongen, og hvis det blir en realitet kan Solskjær få ordentlig hodebry med å ta ut angrepsrekka.

DØDLIG TRIO: Marcus Rashford, Mason Greenwood og Anthony Martial er inne i en svært god periode. Foto: Michael Regan (AFP)

Marcus Rashford står forøvrig med 20 mål denne sesongen, like mange som Anthony Martial.

- Front-trioen til United fungerer veldig bra akkurat nå, men når man ser på Martial og Rashford, så er de jo egentlig vingspillere. Det er der de vil spille. Jeg tror han kunne fungert veldig bra rundt en skikkelig spiss, mener Hoddle.

Les også: NFF-topp får kjempesum i oppreisning: - Et unntak

Solskjær hyllet Greenwood

Solskjær har gitt flere unggutter sjansen i løpet av årets Premier League-sesong.

– Vi har gitt ham mer og mer spilletid denne sesongen, og det er ikke lett når du er så ung. Han kunne fortsatt spilt på ungdomslaget. Men han leverer når han kommer inn som innbytter og når han starter, og han har utviklet seg fantastisk denne sesongen, sa Solskjær på pressekonferansen før Bournemouth-kampen.

BRANNFAKKEL: Glenn Hoddle tror Marcus Rashford kan forsvinne ut av Manchester Uniteds startellever. Foto: Richard Sellers (Pa Photos)

Unggutten blir sammenlignet med sjefen selv, men Solskjær er ikke enig.

– Greenwood er langt foran det jeg var da jeg var 18–19 år gammel, det er helt sikkert. Han har en scoringsteft, det er naturlig for han. Han er en glimrende gutt å jobbe med, og han blir stadig bedre til å ta avgjørelser, sa nordmannen.