Glenn Hysén får huden full: - Du bør vite hva man ikke kan spøke med. Skam deg!

Den svenske fotballprofilen er ikke redd for å dra en vits eller to på sosiale medier. Nå mener IFK Gøteborg-spiller Hosam Aiesh at den gamle klubblegenden gikk for langt.

«Varför är det många muslimer som är irriterade på mig???? För att Allah heter Glenn i Göteborg. Ha d Gott. Glenn». Det var spøken det tidligere fotballikonet valgte å legge ut på sin twitterprofil påskeaften. Hysén er kjent for å være både frittalende og spøkefull på sosiale medier, men det er ikke alltid det blir avisoppslag av det. - Skam deg! Det ble det denne gangen. IFK Gøteborg-spiller Hosam Aiesh går nå hardt ut mot Hysén, som er en klubblegende for nettopp IFK Gøteborg. - Så skammelig og lite respektfullt mot muslimer. Med din alder og erfaring burde du vite hva man kan spøke med eller ikke spøke med. Skam deg, skrev Aiesh på Instagram. Les også: Idrettsprofil mener han ble fintet ut av Skavlan: - Jeg følte meg ukomfortabel Hyséns spøk er et ordspill på den berømte strofen «Alle heter Glenn i Gøteborg», men det spiller ingen rolle, mener Aiesh. - Jeg vet at Glenn er en stor helt i IFK Gøteborg og en elsket person her i byen. Men samtidig finnes det alltid grenser. Det kan være morsomt med en spøk nå og da, men man bør tenke på at man ikke skal irritere folk, sier fotballspilleren til GT. - Skal man ikke kunne spøke om alt mulig? spør avisen. - Religion og hudfarge er to ting man ikke skal gå inn på, synes jeg. Man skal vise respekt for andre, sier Aiesh. REAGERER: Hosam Aiesh. Foto: Michael Erichsen (Bildbyrån) - Alltid noen som blir sinte Han legger til at han selv aldri kunne vitset om noens religion. - Jeg er religiøs, og Allah er den største for oss. Det vet Glenn og alle andre. Det er ikke noe man spøker med. Glenn spøkte om noe veldig større enn han selv, sier Aiesh, som legger til at han ikke tror Hysén mente noe vondt med twitterspøken. Glenn Hysén selv tar kritikken med ro. - Det er alltid noen som blir sinte. Jeg spøker om det meste og kommer til å fortsette med det. Men det var ikke meningen å gjøre Hosam forbannet, sier han til GT. Glenn Hysén spilte 68 landskamper for Sverige fra 1981 til 1990 og scoret åtte mål. I 1990 ble han ligamester i England med Liverpool. To ganger vant han UEFA-cupen med IFK Göteborg. Hysén mottok Guldbollen både i 1983 og 1988, skriver NTB. I 2017 gikk den tidligere Liverpool-kapteinen åpent ut og fortalte om sine problemer på hjemmebane. - Jeg har et alkoholproblem. Det er ingenting å legge skjul på, sa Hysén til Expressen.