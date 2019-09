Glenn Solberg går løs på et «ekstremt viktig oppdrag» som Sverige-sjef

- Det kan være forskjellen på suksess og fiasko - for liv og død for mange, sier den norske trenerprofilen.

Når Glenn Solberg tar over som svensk landslagssjef i håndball vil han bruke sin egen erfaring fra da han ble reddet fra en vanskelig ungdomstid.

Solberg var virkelig ute å kjøre som tenåring, da både rus og kriminalitet var en del av hverdagen i Lier der han vokste opp. En trener som så mennesket bak alle bekymringene, ble redningen. Og det har preget Solbergs eget lederskap som trener.

- Vi som trenere har et ekstremt viktig oppdrag når vi tar hånd om barn og unge, sier den kommende svenske landslagssjefen i håndball i et intervju med nyhetsbyrået TT.

- Jeg skal treffe svenske klubber og gjøre meg kjent med svensk håndball og ikke minst håndballforbundet. Det blir mitt hovedmål denne høsten.

Etter planen skal han også ut og treffe potensielle landslagsspillere i deres klubbmiljøer ute i Europa.

- Ønsket mitt er å treffe spillerne en gang i løpet av høsten. Det er spillere som er aktuelle for OL-kvalifiseringen i april, sier Solberg.

På feil spor

Å se mennesket i håndballspilleren framholder den norske 47-åringen som det viktigste i sitt lederskap.

- Da jeg var 11-12 år hadde jeg allerede sniffet lim, vi stjal bensin fra biler og sniffet bensinen. Jeg hadde stjålet en bil sammen med en eldre kamerat. Vi ble introdusert for mye dritt, fortalte en åpenhjertig Solberg da han deltok i NRK-programmet Mesternes mester.

Vendingen kom da han skiftet til en skole der idretten hadde en stor plass. Men også der valgte han bort fotballen for å henge ute på gaten i perioder.

- Fotballtreneren var ofte ute og hentet meg på byen da jeg ikke dukket opp på trening. Det er jeg evig takknemlig for, sa Solberg.

Liv og død

Når han møter svenske journalister under håndballigaens avkasttreff i Malmö, får Solberg spørsmål om betydningen av en leder som ser unge mennesket som er på feil spor.

- Jeg mener det er viktig med gode forbilder og trenere, og det at folk faktisk tar ansvar når de trener barn og unge. Det kan være forskjellen på suksess og fiasko - for liv og død for mange. Idretten er en viktig plass, sier han.

Han mener samtidig at det er i overkant dramatisk å si at det var forskjellen på liv og død for hans del. Men den tidligere landslagsstorheten framholder at trenere og ledere har et ekstremt stort ansvar når det jobbes med barn og unge.

- Idretten har betydd mye for meg og betyr mye for mange. Det er klart at dette har preget mitt lederskap, sier han.

Tar over etter EM

Akkurat nå jobber Solberg bare en dag i uken for Sveriges håndballforbund. Etter EM i Norge og Østerrike tar han over som landslagssjef.

- Det er et bra opplegg. Jeg er utålmodig, men det er bra å få tid til å treffe mennesker og få en god dialog, sier han.

Hans første oppgave blir OL-kvalifiseringen i april hvis ikke Sverige vinner EM og tar en direkteplass til neste sommers olympiske leker i Tokyo.

- Da får jeg god tid til å forberede meg. Det hadde vært det aller beste, sier Solberg.

(©NTB)