Glesnes og Union ble grunnserievinner

Jakob Glesnes var involvert i det første målet da Philadelphia Union slo New England Revolution 2-0 og sikret klubbens første grunnserietrofé i MLS.

Supporters Shield deles ut til det beste laget i grunnserien i den nordamerikanske proffligaen i fotball, og Union endte på 47 poeng, tre flere enn Toronto.

Ledermålet kom i det 43. minutt da Alejandro Bedoya etter et kort hjørnespark nikket nordmannens innlegg i tverrliggeren. Sergio Santos satte inn returen og jublet for sitt åttende mål for sesongen.

Glesnes var i begynnelsen av 2. omgang veldig nær scoring selv da han vant i lufta ved nærmeste stolpe og nikket et frisparkinnlegg mot mål, men Revolution-keeper Matt Turner svarte med en kjemperedning.

I stedet var det Cory Burke som punkterte kampen i det 69. minutt.

Ola Kamara kom inn som innbytter for DC United allerede før det var spilt fem minutter. Han scoret målet som ga 2-1-ledelse over Montreal Impact. Det gikk mot en god sesongavslutning for hovedstadslaget som er ute av sluttspilldiskusjonen, men gjestene vendte til 3-2-seier. Dermed sikret Montreal sluttspillplass.

Ronny Deilas New York City avsluttet grunnserien med 4-3-seier borte mot Chicago Fire, som dermed går glipp av sluttspill. Valentin Castellanos ble matchvinner for City, som ble nummer fem i Eastern Conference og møter Orlando City borte i sin første sluttspillkamp.

Union får ikke vite sin første motstander før den innledende runden mellom lagene på 7.- til 10.-plass i øst er avviklet.

