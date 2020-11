Glesnes og Union ute av MLS-sluttspillet

Jakob Glesnes og hans Philadelphia Union er ferdigspilt for sesongen etter å ha tapt 0-2 for New England Revolution i MLS-sluttspillet tirsdag.

Philadelphia Union slo New England Revolution fire ganger denne sesongen, men onsdag ble det 0-2-tap etter scoringer av Adam Buksa og Tajon Buchanan. Begge målene var det spanske Carles Gil, den tidligere Valencia-, Elche- og Aston Villa-spilleren, som sto bak. Glesnes og Philadelphia Union vant sitt første grunnserietrofé denne sesongen. Den tidligere Strømsgodset-kapteinen var ikke direkte involvert i noen av baklengsmålene. Av øvrige resultater vant Seattle Sounders 3-1 over Los Angeles FC, mens Nashville vant 1-0 over Toronto etter ekstraomganger. (©NTB) Reklame NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley Fotball

