Glesnes tapte i MLS-debuten, skuffende start også for Kamara

Jakob Glesnes og hans Philadelphia Union innledet MLS-sesongen med 0-2-tap for FC Dallas. Det ble en tøff kveld i Texas for den norske debutanten.

Glesnes spilte midtstopper i Union-laget som fikk hardt trykk mot seg. Hjemmelaget misbrukte flere store sjanser før Zdenek Ondrasek scoret ledermålet i det 61. minutt. Glesnes nølte med å gå inn i press på den tidligere Tromsø-spilleren, som fikk vende og skyte lavt i hjørnet fra 18 meter.

På overtid fastsatte Paxton Pomykal resultatet etter fint spill. Han spilte opp på Tanner Tessmann, som hadde Glesnes i ryggen. Nordmannen gjorde seg klar til å takle, men Tessmann hælflikket ballen til Pomykal, som suste forbi og gjorde 2–0.

Andre Blake i Philadelphia-målet hadde flere gode redninger, og Dallas hadde også et stolpeskudd i en kamp der gjestene skapte lite. Glesnes spilte hele kampen og pådro seg et gult kort.

Kamara-tap

Ola Kamara og hans DC United fikk også en skuffende start på MLS-sesongen med 1-2-tap hjemme for Colorado Rapids selv om hovedstadsklubben scoret først.

Kamara har scoret flittig i oppkjøringskampene til den nye sesongen, men han lyktes ikke i lørdagens sesongåpning selv om han hadde flest avslutninger (3) av hjemmelagets spillere.

DC United tok ledelsen etter en time da Julian Gressels hjørnespark fra venstre gikk over keeper og Russell Canouse kunne nikke i mål ved lengste stolpe.

Bare sju minutter senere kom Kamara opp på tavla som målscorer for første gang i sesongen, men uheldigvis for hjemmelagets norske landslagsspiss var det navnebror Kei Kamara som utlignet for gjestene. To minutter på overtid ble dagen ødelagt for hjemmefansen da Jonathan Lewis ble matchvinner for Rapids.

Ola Kamara spilte hele kampen for DC United.

Nashville-tap

Walker Zimmermann scoret det første MLS-målet for Nashville SC, men den ene av de nye klubbene i ligaen tapte 1–2 hjemme for Atlanta United i debuten foran 59.069 tilskuere. Emerson Hyndman ble matchvinner for gjestene.

MLS-debut ble det også for Chicharito, det største nye navnet i MLS i den nye sesongen. Den tidligere Manchester United-spilleren skal fylle hullet etter Zlatan Ibrahimovic i Los Angeles Galaxy, men han skapte lite i 1-1-kampen mot Houston Dynamo.

Søndag leder Ronny Deila sitt New York City i MLS-kamp for første gang. Da debuterer også David Beckhams klubb Inter Miami i ligaen.

(©NTB)