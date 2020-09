Glimt-eksperten fikk hakeslepp av det Hauge gjorde på trening: - Dæven, hva har skjedd?

Glimt-ekspert Freddy Toresen trodde nesten ikke sine egne øyner da han så Jens Petter Hauge på trening etter korona-pausen.

BODØ (Nettavisen): Da Eliteserien-lagene fikk lov til å begynne å trene som normalt igjen etter korona-stoppen tidligere i år, møtte Avisa Nordland-journalist Freddy Toresen opp på Bodø/Glimt-trening. Han har fulgt Bodø/Glimt tett siden 1994.

Da han møtte opp på den treningen lurte han på hvordan Glimt-spillerne lå an, etter en periode med annerledes trening som følge av korona. Men det tok ikke lang tid før han så at noe hadde skjedd med Jens Petter Hauge.

- Allerede fra første, andre og tredje trening med fullkontakt så så man og tenkte «dæven, hva er det som har skjedd?». Han så ut som «en million dollar». Du så at noe hadde skjedd. Han gjorde enkelte detaljer det var skyhøyt nivå på. Det var så dominant, kraftfullt og selvsikkert. Allerede da tenkte jeg «hva i helvete, han så bra ut», forteller Toresen til Nettavisen.

Nettavisen Direktesport viser Bodø/Glimt i Europa League-kvalifiseringen. Få tilgang her

Hauge bemerket seg tidlig

Og etter de treningene har Hauge levert glimrende for Bodø/Glimt.

- Det som har skjedd er at det han gjorde på trening den uka, det har han gjenskapt i Eliteserien, mener Toresen.

Avisa Nordland-journalisten følger Bodø/Glimt tettere enn de fleste, og han har dermed også fulgt utviklingen til Jens Petter Hauge de siste årene. Allerede som 16-åring bemerket Hauge seg hos Toresen.

- Da Jens Petter Hauge var 16 år så vi at han gjøre det han nå gjør i Eliteserien. Så det han gjorde som 16-åring mot andre 16-åringer, gjør han nå i Eliteserien. Han var ekstremt leken. Han bryter ut av systemet Glimt spiller, så dribler han fire mann og går innover og lemper ballen i lengste kryss, beskriver Toresen.

Glimt-eksperten synes det er fascinerende å se Hauge herje i Eliteserien, bare få år siden han herjet mot spillere på egen alder.

ENORM UTVIKLING: Jens Petter Hauge har hatt en enorm utvikling det siste året. Her fra U21-landslagskamp mot Gibraltar på Marienlyst stadion i Drammen. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

- Det som er spesielt er å se han gjøre det han gjorde i guttefotballen for få år siden, det gjør han nå i Eliteserien. Og det var ikke drittlag han spilte mot den gangen. Det var Stabæk, Strømsgodset, Lillestrøm. Det var mot spillere som var på aldersbestemt landslag og fortsatt er det i dag, forklarer han.

Enorm interesse

Jens Petter Hauge har hatt en strålende sesong for Bodø/Glimt, og har levert 13 mål og seks målgivende pasninger på 16 kamper i Eliteserien. Det har fått flere klubber ute i Europa til å sperre opp øynene for 20-åringen.

Tidligere i uken røpte Jens Petter Hauge og hans agent at det er stor interesse for Glimt-spilleren i flere store ligaer overfor TV 2.

Ifølge hans agent skal det være interesse fra Premier League-klubber. Om Hauge er klar til å spille i det mange mener er verdens beste liga, er han selv ikke helt sikker på.

- Det er klart at det er et utrolig stort steg og det er vanskelig å tro at man kan gå rett inn i en Premier League-klubb og spille der fast nå. Det ser jeg ikke for meg som noe som kommer til å skje akkurat nå, men at man har nivået inne til å spille der på sikt - ja, det tror jeg absolutt, sier han til Nettavisen.

LIVE torsdag 18.00: Bodø/Glimt - Zalgiris Vilnius i Europa League

Når lynvingen snakker med Nettavisen er han nettopp ferdig med dagens trening, og har startet forberedelsene til torsdagens Europa League-kvalifiseringskamp mot Žalgiris Vilnius som sendes direkte på Nettavisen.

Selv om Hauge mener det er et stort steg opp til Premier League nå, legger han ikke skjul på at det nettopp er den engelske ligaen som er den store drømmen.

- På sikt har jeg lyst å etablere meg i Premier League. Det er den ligaen jeg har mest lyst å spille i når jeg er så god at jeg kan gjøre det hver uke, forteller Hauge.

Overgangs-dilemma

Men før en eventuell overgang venter Europa-League-kvalik mot litauiske Žalgiris Vilnius. Og med seier der venter mest sannsynlig AC Milan på San Siro.

Nettavisen Direktesport: Se Bodø/Glimts Europa League-kvalifiseringskamp mot Zalgiris Vilnius

Hauge har troa på at Bodø/Glimt kan slå ut AC Milan i en eventuell neste kvalik-kamp. Men hvis det blir Europa League-gruppespill kan han havne i et dilemma.

Skal han gå glipp av et gruppespill i Europa League til fordel for utenlandsopphold, eller skal han bli med på et Europa League-eventyr med barndomsklubben sin?

Den målfarlige vingen innrømmer at han har det i tankene sine.

- Ja, det kan spille inn, men det er ikke bare min stemme som har noe å si. Klubben må også synes at de budene som kommer er rett. Hvis de mener at de ikke er gode nok, så har jeg ikke så mye jeg skulle sagt og da må man innstille seg etter det. Hvis det skulle bli et gruppespill i Europa League, så er det klart at det kan være interessant å være med på for min utvikling, sier Hauge, og forteller videre at det er med i vurderingen om når en eventuell overgang kan skje.

- Ja, man må jo tenke på det. Men så er det heldigvis sånn at det får man vite ganske snart. Det kan hende man sitter her på fredag og vet at vi ikke har muligheten til å komme til Europa, så det er jo noe man får svar på snart, konkluderer han.

EUROPA LEAGUE: I forrige Europa League-kvalifiseringskamp vant Bodø/Glimt 6-1 over Kauno Zalgiris. Jens Petter Hauge scoret to mål. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

Vil ha frihet

Den dagen han forlater Bodø/Glimt er han imidlertid sikker på hva han ser etter i en ny klubb.

Kampanje: Få Nettavisen Pluss +Alt i 5 uker for 5 kr!

- Det er spilletid og at klubben har en tydelig plan. Og at klubben har en måte å spille fotball på som passer meg, at de legger en plan som gjør at man kan prestere best mulig ut ifra de forutsetningene man har, sier Hauge.

I Bodø/Glimt har han spilt som en klassisk ving i 4-3-3-formasjon, en formasjon som nesten står sterkere i Bodø enn i Rosenborg. Men for hans egen del har ikke formasjon så mye å si i en ny klubb.

- Nei, om det er 4-3-3, 5-3-2 eller 4-2-3-1 betyr ikke så mye for meg. Men at man har en rolle i et lag hvor man har friheten til å gjøre litt som man vil utpå der, forteller den lynraske 20-åringen.

Angrer ikke på snuoperasjon

I slutten av juli lå alt til rette for at Hauge kom til å bli Cercle Brugge-spiller. Men da overgangen så ut til å være så og si klar, droppet Glimt-profilen overgangen. Det kom overraskende på mange, men Hauge angrer ikke på avgjørelsen han tok.

- Jeg bruker ikke å angre på så veldig mye, men vi følte oss veldig trygg på at det var rett å avslå den muligheten der. Vi er veldig fornøyde med hvordan ting har gått i Glimt og hvordan jeg har prestert, og da var vi også klar på at det kom til å dukke opp nye muligheter, forteller han.

Samtidig påpeker han at det var en risiko å droppe overgangen.

- Man vet jo ikke hvordan ting hadde vært om man hadde dratt. Kanskje jeg hadde spilt fast i den belgiske ligaen og herjet der, og det ville kanskje vært enda bedre. Men jeg er veldig glad for at ting har blitt som de har blitt, slår Hauge fast.

Torsdag kveld spiller Jens Petter Hauge og Bodø/Glimt Europa League-kvalifisering mot Žalgiris Vilnius. I potten venter mest sannsynlig en billett til San Siro og AC Milan i neste runde.