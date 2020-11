Glimt-eksperten tror nye spillere vil «springe nakne nordover» for å spille under Kjetil Knutsen

Lokal-journalist- og Glimt-ekspert tror flere vil gå drastisk til verks for å få spille for Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen neste sesong.

STRØMSGODSET-BODØ/GLIMT 1-2

DRAMMEN (Nettavisen): Søndag kveld sikret Bodø/Glimt det historiske seriegullet etter 1-2 mot Strømsgodset i Drammen. Aldri før har bodøværingene kunnet feire et gull i Norges øverste divisjon.

Til tross for at klubben har hatt en eventyrlig sesong, har ikke like mange tilskuere som normalt sett ville vært tilstede på tribunene, fått mulighet til å se laget.

Akkurat det synes Glimt-ekspert Freddy Toresen i lokalavisen Avisa Nordland er synd.

- Det er utrolig trasig, og laget får ikke den hyllesten fra alle som ønsker å hylle de. Det hadde spillerne fortjent, men de får det ikke. Likevel tror jeg de føler støtten og sympatierklæringene fra hele Nordland fylke og Nord-Norge. Dette historiske seriegullet kommer til å bli feiret djevelsk mye, djevelsk lenge og på djevelsk mange kreative måter. Det er jeg hellig overbevist om, sier Toresen til Nettavisen.

Les også: Glimt-spillerne feiret. Så tikket det inn rapporter fra Italia: - Var helt kaos

Han har fulgt Glimt tett i en årrekke som journalist for lokalavisen. Med suksessen følger også mye interesse for flere av spillerne på laget.

Selv om flere profiler nå kan forsvinne, frykter ikke Toresen at Glimt vil stå ribbet tilbake etter at større klubber har forsynt seg av Aspmyra-klubbens stjerner. Han er sikker på at fundamentet som trener Kjetil Knutsen har bygget opp er solid, at spillere som normalt sett ikke hadde vært aktuelle for klubben, nå vil gjøre drastiske tiltak for å få spille i gult.

- Det grunnlaget de har skapt med den treningskulturen og holdningen i denne gruppa er så bra. Glimt har kapital til å hente spillere, men jeg tror også det er mange spillere som ikke ville luktet på en Glimt-overgang for bare noen år siden, som kanskje, hvis de er så heldige å få en telefon fra Kjetil Knutsen, vil springe naken nordover for å få lov til å være en del av det her, sier han med glimt i øyet.

Les også: Hauge-show fikk Zlatan til å glise: - Må klype oss i armen

Heller ikke gulltreneren er redd for at laget nå skal forsvinne til alle kanter. Knutsen har en bakenforliggende plan for hvordan klubben skal løse ting.

- Det er to tanker i hodet. Vi henter spillere som er ambisiøse og de skal passe inn. At Jens Petter Hauge scorer for AC Milan søndag kveld, viser at det handler om å planlegge ting med spillerne. Klare å se ting i et lengre perspektiv og planlegge det. Så kan vi jobbe inn de neste spillerne. Det er et vanvittig stykke arbeid i forhold til logistikk og hvordan vi jobber på feltet, sier Knutsen til Nettavisen etter kampen søndag kveld.

Imponert over suksessen

AN-journalist Toresen synes det er vanskelig å beskrive Glimts gull-prestasjonen som noe annet enn imponerende, men han synes allikevel det laget har gjort er ekstra stort tatt i betraktning hvilke klubber de kjemper mot, samt de ressursene andre norske klubber innehar.

- For det første, så er det historisk. Ingen nord-norske lag har tatt seriegull på herresiden. Slik fotballen har utviklet seg på pengefronten og tilgangen til de beste spillerne, så er dette imponerende. Se på RBK, de har en pengesekk få kan vise til. All ære til Molde, og eierne, som har skapt et trygt økonomisk fundament. De to klubbene er i særstilling økonomisk, sier han.

- Så har du også to andre klubber som ofte har tilgang på mer penger enn de andre, det er Brann og VIF. I lys av dette, så er det at et lag fra det høye nord kommer i posisjon til å ta gull, det er stort. For meg har det bare blitt fjernere at et lag fra Nord-Norge skulle klare dette.

Han innrømmer at han ikke hadde trodd at han skulle få oppleve et Glimt-gull.

- Det å ta seriegull, det er det svært få Glimt-supportere som har trodd har vært mulig, slik fotballen har utviklet seg. Husk at vi aldri har vært nærmere enn i 2003, da vi fulgte Rosenborg til døra. Siden da har ikke Glimt vært i nærheten. Det vi opplevde i fjor bak Molde, det trodde jeg var det nærmeste vi ville komme, sier Toresen.

- Hadde gått mange biler til Aspmyra for å oppleve dette

I sykdomsfraværet til midtbanepartner Patrick Berg, var det Ulrik Saltnes som ledet troppene i Drammen søndag. Han har stått frem og vært en av de viktigste spillerne i Knutsen sitt mannskap denne sesongen.

Søndag slet han med å sette ord på hvordan det er å være seriemester med Bodø/Glimt.

- Jeg er litt perpleks. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Litt tom. Det blir godt å skru av lyset i kveld og få gråte litt i fred, sier Saltnes til Nettavisen like etter gullet var sikret.

Med enorm suksess både i Norge og Europa denne sesongen har nordlendingene fått en unik stolthet for laget sitt. Folk fra Bodø er ikke bortskjemte med suksess, men de siste årene har ting snudd drastisk.

I byen snakkes det om at tribunene ville vært stappfulle om det ikke hadde vært for koronarestriksjonene.

- Det er ønsker fra Brønnøysund, Sandnessjøen, Mo I Rana, Hemnesberget og alle disse plassene på Helgeland. Hadde det vært lov i år, så hadde det gått mange biler fra Helgeland til Aspmyra for å oppleve dette. Det samme fra hele Nordland fylke, for mange dreier det seg om 5-6 timers bilturer, men de turene hadde blitt tatt i år, det vet jeg. Dette har jeg fått mange telefoner om, avslutter Toresen.

Bodø/Glimt-spillerne feiret gullet ut i de sene timer i Drammen, før de forflyttet seg videre mot Oslo og Gardermoen, der de skal fly tilbake til Bodø for mer feiring mandag formiddag.

Reklame NÅ: Helly Hansen er i gang med Black Friday - opptil 50 % rabatt