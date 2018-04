Glimt enkelt videre, mens Rosenborg måtte slite

Rosenborg fikk det tøft mot Trygg/Lade, 4-2-seieren kom ikke lett. Bodø/Glimt tok seg greit av 3.-divisjonslaget Melbo med 4-1 i 1. runde i fotball-NM torsdag.

Det lå kanskje litt i kortene at Steffen Iversen og hans gutter fra 4.-divisjon ville yppe seg mot storebror. Trygg/Lade var ubeskjedne nok til å ta ledelsen i 1. omgang, ikke bare en gang, men to ganger. For første gang siden 2007 hadde Rosenborg sluppet inn et baklengsmål i 1. runde av cupen.

Først var Nichlas Johansen Midtsand framme inne i feltet på et frispark fra kaptein Mikal Haugen Bjørnstad som Arild Østbø måtte gi retur på.

Innleide Rafik Zekhnini var derimot frisk i RBK-angrepet, og han satte sitt første mål for klubben seks minutter senere. Jonathan Levi fant Zekhnini alene inne i feltet, og 20-åringen feilet ikke.

Trygg/Lade var derimot en lei nøtt å knekke for RBK. En corner fra Anders Malmo ble sendt ut på banen igjen og stopperen Stian Skjeldnes Berre fikk fulltreff like utenfor 16-meteren, og ballen hørte Østbø bare susen av.

Søderlund avgjorde

Hjemmelaget gikk til pause med en 2-1-ledelse. Kort etter sidebyttet gikk Marius Lundemo opp i været på et frispark fra Birger Meling og headet inn 2-2.

Alexander Søderlund og Melling kom inn etter pause for å få litt mer rutine og punch inn i RBK-laget. Søderlund fikk stå uhindret inne i feltet på et overlegg fra Zekhnini og heade RBK i føringen med 3-2.

Rosenborg startet for øvrig kampen med elleve andre spillere enn de elleve som startet den siste seriekampen.

Anders Konradsen hadde muligheten til å øke til 4-2, mens Sivert V. Beinset reddet mesterlig med en beinparade.

16 år gamle Emil Konradsen Ceide fikk sin debut i RBK-drakten med sitt innhopp etter 76 minutter da han erstattet Zekhnini.

I siste spilleminutt satte Mikal Haugen Bjørnstad ballen i eget nett til 2-4-tap.

Enkelt for Glimt

For Bodø/Glimt startet Trond Olsen scoringene borte i Melbu da han gjorde 1-0 etter 23 minutter. Jens Petter Hauge økte til 2-0 like før pause på straffe.

Philip Zinckernagel økte til 3-0 sju minutter etter sidebyttet. Hjemmelaget fikk sitt første mål da Adrian Pedersen satte ballen i mål etter 66 minutter. Nærmere kom ikke hjemmelaget. Ni minutter før slutt økte Hauge til 4-1 med sitt andre for dagen.

2. runde i fotball-NM for menn spilles 1. mai.

(©NTB)

