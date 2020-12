Glimt helt i hundre: Brennhet hattrick-Junker jager toppscorertittelen

Kasper Junker scoret tre ganger, blant dem Bodø/Glimts 100. mål i årets eliteserie, i 4-0-seieren mot Haugesund. Dermed er det full fyr i toppscorerkampen.

Med én kamp igjen å spille har Bodø/Glimt scoret historiske 100 mål i årets eliteserie i fotball. Det har ingen gjort før laget som for lengst er kronet som seriemestere.

– Det er en vanvittig milepæl, og vi klarer det en runde før slutt. Vi ønsker å stå for offensiv fotball, og når du scorer 100 mål, har du lykkes, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport.

Dermed ble den mye omtalte 100-målsgrensen passert før serieavslutningen hjemme mot Viking to dager før julaften. Der kan tallet bli pyntet ytterligere på.

Da avgjøres også den intense kampen om å kunne kalle seg seriens mest målfarlige spiller. Den står mellom Glimt-måltyven Kasper Junker og Kristiansunds Amahl Pellegrino. Junkers tre scoringer onsdag, kombinert med at Pellegrino scoret to ganger mot Odd, betyr at det er dødt løp i toppscorerkampen. Stillingen er 25-25.

– Jeg må takke guttene for at de spiller meg i gode posisjoner. 100 mål er en god prestasjon, men vi skal ha flere, sa Junker, som ikke var så opptatt av toppscorerkampen.

Trener Knutsen tror imidlertid dansken bryr seg litt om å vinne den likevel.

– Ja, jeg tror det. Og det er lov. Han gjør en flott kamp, laget gjør en flott kamp, og vi tørr å være oss selv, sa han.

Keepertrøbbel

Ved siden av tomålsscorer Junker fikk Philip Zinckernagel hovedrollen i møtet med Haugesund. En liten halvtime var spilt da dansken gikk i bakken i duell med hjemmelagets Alexander Stølås. Dommer Mohammad Usman Aslam pekte på straffemerket.

– Jeg føler ikke det er en straffe. Det er så billig som det kan få blitt, men greit nok, sa Stølås til Eurosport i pausen.

Toppscorer Junker var sikkerheten selv da han sendte Haugesund-keeper Helge Sandvik feil vei og sørget for 1-0-ledelse for seriemesterne fra Bodø.

Keeper Sandvik skulle få mer å bryne seg på da Glimt fikk frispark i farlig posisjon tre minutter senere. De fleste ventet innlegg, men Zinckernagel overrumplet Sandvik og lurte ballen inn ved nærmeste stolpe.

På spørsmål om avslutningen var for lur og god, eller om målet skyldtes en keepertabbe, svarte Zinckernagel:

– Det er nok en kombinasjon. Jeg så han var raskt ute et par ganger på innlegg, og da tok jeg sjansen på å prøve å lokke han ut. Så gikk den inn.

Traff tverrliggeren

Med til historien hører det at fasiten meget vel kunne sett annerledes ut etter de første 45 minuttene. Haugesund var ikke ufarlige og har i likhet med Glimt en dansk spiss med målteft.

Alexander Ammitzbøll var svært nær ved å fikse ledelse midtveis i omgangen, men 21-åringens heading etter et godt Stølås-innlegg traff tverrliggeren,

I stedet kom mål nummer tre i motsatt ende av banen etter pause. Et lite kvarter gjensto da Junker dro seg inn i banen og prikket ballen inn i hjørnet bak FKH-keeper Sandvik. Dermed var oppgjøret punktert.

Toppscoreren var samtidig ikke ferdig. Like etter satte han iskaldt og enkelt inn 4-0 alene med keeper.

Seieren var seriemester Glimts 25. denne sesongen.

Haugesund må forsøke å holde blant andre Stabæk bak seg i kampen om åttendeplass på tabellen.

(©NTB)

