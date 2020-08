Glimt med seks poengs luke, Start tok sin første seier

Philip Zinckernagel bidro med mål og assist da Bodø/Glimt kom tilbake på seierssporet med 3-2 over Strømsgodset og skaffet seg seks poengs luke til Molde.

Serielederen utnyttet Moldes første serietap lørdag og la på til 34 poeng av 36 mulige med sin sjette strake hjemmeseier. Det skjedde på dagen da Start omsider fikk sin første seier og klatret bort fra nedrykksplass.

Start påførte Mjøndalen det sjuende strake tapet med 3-0 etter scoringer av Kristoffer Tønnessen, Eirik Schulze og Steffen Lie Skålevik. Dermed klatret laget til kvalifiseringsplass.

Med Sandefjord (slo Molde lørdag), Sarpsborg (4-0 over Aalesund) og Haugesund (3-1 over Stabæk) vant tre av de fire lagene som lå rett over kvalifiseringsstreken. Viking lå også lenge an til seier, men gjestende Kristiansand vendte til 2-1.

Aalesund er nå alene på bunn og har selskap av Mjøndalen på nedrykksplass.

Severdig kamp

Glimt tok oppskriftsmessig ledelsen da Zinckernagel ble spilt fram av Ulrik Saltnes og scoret med et diagonalskudd, men Moses Mawa utlignet nesten umiddelbart. Han fikk stå helt alene foran mål etter at Brede Moe pådro seg en strekk og måtte slippe hans løp.

Også neste mål på Aspmyra ble scoret av en Godset-spiller, men det var i eget mål. I det 28. minutt la Zinckernagel inn, og presset av Kasper Junker beinet Niklas Gunnarsson ballen via keeper Viljar Myhra i mål.

Gjestene bidro til en severdig kamp, og Tokstad utlignet i det 66. minutt med en avslutning fra spiss vinkel. Gleden varte bare noen sekunder før Jens Petter Hauge gjorde opp for en tidligere kjempemiss ved å sette inn 3-2-målet.

Jesper Dalands bakromspasning fra egen halvdel slo hull på Mjøndalen-forsvaret søndag. Tønnessen dempet med seg ballen på brystet og scoret med et utsideskudd som gikk inn ved stolpen. Start økte to ganger helt på tampen.

Hattrick

Kristoffer Velde scoret alle Haugesund-målene mot Stabæk. Først spilte Kevin Martin Krygård ham gjennom med en pasning fra egen halvdel. Velde førte ballen fra midtsirkel til 16-meter, løp av en motspiller og scoret. Noen minutter senere doblet han, igjen med assist fra Krygård.

Emil Bohinen reduserte mot slutten, men Velde fullførte sitt hattrick på straffe på overtid.

Målene lot vente på seg i Sarpsborg, men tre mål det første kvarteret av 2. omgang avgjorde. Først scoret Ismael Coulibaly etter et flott angrep, så økte Mustafa Abdellaoue to ganger på straffespark før Joachim Soltvedt satte punktum. Jørgen Strand Larsen var involvert i tre mål.

Veton Berisha nikket Viking i ledelse på et frispark fra Joe Bell tidlig i kampen, men Olaus Skarsem og Dan Peter Ulvestad vendte til 2-1-seier for Kristiansund og sørget for bortelagenes eneste poeng i søndagens fem tidligkamper i Eliteserien.

