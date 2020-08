Glimt med ti poengs luke, Odd puster Molde i nakken

Bodø/Glimt innledet siste halvdel av jubelsesongen på samme måte som den første, med en målfest på bortebane. Etter 3-0 i Sarpsborg har laget 10 poengs luke.

Molde kan redusere den i bortekampen mot Viking senere søndag, men vil da ha spilt en kamp mer. Glimt har 44 av 48 oppnåelige poeng etter 16 spilte kamper og suser mot et historisk nordnorsk seriegull.

Philip Zinckernagel (2) og Jens Petter Hauge scoret målene da Glimt satte Sarpsborg 08 på plass.

Odd nærmer seg Molde bakfra etter 6-1 over Mjøndalen søndag og er tre poeng bak med like mange kamper spilt. Espen Ruud og Mushaga Bakenga scoret to ganger hver før pause, mens Elbasan Rashani økte etter først å ha notert to assist, før Birk Risa satte punktum.

Rosenborg ledet to ganger mot Stabæk, men måtte nøye seg med 2-2 etter at Hugo Vetlesen og Oliver Edvardsen utlignet hver sin gang.

Isaac Twum utnyttet en misforståelse i Aalesund-forsvaret og ga Start 1-0-seier i bunnoppgjøret i Kristiansand. Start klatret dermed forbi Mjøndalen til kvalifiseringsplass, mens Aalesund fortsatt er alene på bunn etter Lars Arne Nilsens første kamp på trenerbenken.

