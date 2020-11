Glimt på plass sammen med Messi, Real Madrid og PSG

Bodø/Glimt har skaffet seg et navn utenfor Norges grenser. Klubben er i godt selskap i nyhetsbyrået AFPs oversikt over helgens beste fotballhistorier i Europa.

– Fra den lille byen Bodø, rett over polarsirkelen og 16 timers bilkjøring fra Oslo, er Bodø/Glimt svært nær å vinne tittelen i Norge for første gang, skriver AFP og fortsetter:

– Søndagens nedsabling av tabelljumbo Aalesund sendte laget 18 poeng foran tittelforsvarer Molde med seks kamper igjen å spille. Bodø/Glimt er nå på vei til å sikre Champions League-fotball i arktiske strøk neste sesong.

AFP er et av verdens største nyhetsbyråer. Dette er de fire andre punktene fra helgen:

Joshua Kimmichs skade i kampen mellom Bayern München og Borussia Dortmund. Bayern vant 3-2.

Real Madrids 1-4-tap borte mot Valencia etter tre straffescoringer og et selvmål.

Lionel Messi-innhoppet med to mål i 5-2-seieren over Betis for Barcelona.

Paris Saint-Germains formløft i den franske fotballigaen med åtte strake seirer.

Også storavisen New York Times har merket seg Bodø/Glimts formidable 2020-sesong. Søndag publiserte den en fyldig sak om det gule eventyret i nord.

– Norge har et lag man må se. Nesten ingen kan se det, skriver avisen med henvisning til koronapandemiens tilskuerbegrensning.

