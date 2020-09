Glimt-profilen fikk høre det barn hadde sagt utenfor stadion. Det gjorde inntrykk

Bodø/Glimt-spiller Marius Lode mener nordmenn ikke trenger å dra utenlands for å få god fotballunderholdning. Nå kommer han med en oppfordring til de som snakker ned norsk fotball.

BODØ (Nettavisen): Bodø/Glimt har hatt en rekord-god sesong i 2020. På 17 kamper i Eliteserien har de vunnet hele 15 kamper, og scoret utrolige 62 mål. Kjetil Knutsens mannskap leder serien med hele 13 poeng ned til Molde på andreplass. Flere mener det må nærmest et mirakel til for at de ikke skal vinne sitt første seriegull gjennom tidene.

Og med så imponerende prestasjoner kommer også mye oppmerksomhet. Bodø/Glimt-midtstopper Marius Lode mener interessen de gulkledde får i Norge er bra, selv om de konkurrerer med norske fotballfans sin enorme interesse for Premier League.

- Det er klart at Premier League er en enormt stor merkevare, men jeg føler også at norsk fotball har kommet godt ut av dette her og at norsk fotball bygger merkevare hele veien. Det at vi som klubb har klart å få den interessen vi har i år tror jeg vil være med å bygge merkevaren for Norge og den fotballen vi står for, sier han på pressekonferansen før Europa League-kvalifiseringskampen mot Zalgiris Vilnius, som sendes direkte på Nettavisen.

- Tenker at gresset er grønnere på den andre siden

Han synes ikke den store interessen nordmenn har for Premier League ødelegger for den norske interessen, men innrømmer at han tror nordmenn tenker de må reise utenlands for å få underholdning.

- Nå er det litt sånn at vi nordmenn tenker at gresset er grønnere på den andre siden og tenker at vi må reise vekk for å få underholdning, men vi får ofte høre at når folk har tatt turen for å se på kamp i nærområdet så får de seg en positiv opplevelse. Så får vi bare gjøre det vi kan for å bidra til å skape økt interesse. Premier League vil være her og Eliteserien vil være her, og så handler det bare for våres del å kunne tilby det som er best mulig her, sier Lode.

Lagkamerat Morten Konradsen synes også interessen for norsk fotball har vært bra i år, og påpeker at den lokale fotballen har en viktig rolle.

- Jeg synes interessen for Glimt og Eliteserien har virket god, selv om det ikke har vært publikum til stede. Jeg tror også at fotball i Norge har en viktig rolle for lokale spillere og lokale miljø. Vi får håpe at Premier League ikke tar for mye av den kaka der, sier han.

Tydelig oppfordring

Lode tar så ordet, og kommer med et eksempel på at Bodø/Glimt sin suksess kan ha ført til en endring.

- Jeg fikk med meg at det var noen som hadde gått forbi fotballbanen her og sagt at nå ville de være Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Patrick Berg, og ikke være Messi og Ronaldo. Så det er jo et steg i riktig retning, forteller midtstopperen.

Og til de som kritiserer norsk fotball har Marius Lode en tydelig oppfordring.

- De får komme seg på stadion og se en fotballkamp før de sitter hjemme og sier at ting alltid er bedre en annen plass.

COMEBACK: Morten Konradsen gjør comeback for Bodø/Glimt mot Zalgiris Vilnius etter et lengre skadeavbrekk. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

Lagkamerat Konradsen mener underholdningen norsk fotball tilbyr bør være grunn nok til å velge norsk fotball over utenlandsk fotball.

- Jeg vil si det er veldig god underholdning. Spesielt oss i år har vært veldig underholdende, mener 24-åringen.

Comeback for Konradsen

Torsdag kveld møter Bodø/Glimt Zalgiris Vilnius i Europa League-kvalik på Aspmyra. Der kommer Morten Konradsen til å gjøre comeback fra start etter et langt skadeavbrekk. Det bekreftet Glimt-trener Kjetil Knutsen på pressekonferansen dagen før kamp.

- Jeg er fit for fight, var midtbanespillerens kommentar til comebacket.

Vinner Bodø/Glimt torsdagens kvalik-kamp venter mest sannsynlig AC Milan på mektige San Siro. Knutsen tror ikke drømmen om kamp mot den italienske stormakten har påvirket spillernes fokus til den litt mer overkommelige kampen mot Zalgiris Vilnius.

- Nei. Den gruppen vi har nå er utrolig flink til å fokusere. Det viste de i kampen mot Odd. Vi vet hva som skal til for at vi eventuelt får ny erfaring og nye opplevelser i Europa. Jeg blir veldig overrasket hvis ikke gutta er klar til kamp, sier han.

Skulle Bodø/Glimt klare å komme seg helt til Europa League ligger det mye penger i potten. Det kan bety mye for Bodø/Glimt, men er ikke noe Knutsen fokuserer på.

- Det er mange ting som er viktig med tanke på å bygge klubb. Økonomi er en av dem. Vi hadde et flott år i 2019, som ga gode inntekter, både i form av plassering i serien og i salg av spillere. Det fundamentet er viktig med tanke på å videreutvikle klubben. Det er ikke mitt eller spillernes fokus, vi fokuserer på hva som skal til hver eneste dag for å bli bedre og utvikle både enkeltspillere og lag, sier Bodø/Glimt-treneren.