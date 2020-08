Glimt-profilen Patrick Berg tatt på senga av Norge-uttaket: Så fikk han SMS-er av flere landslagsprofiler

Bodø/Glimts første a-landslagsspiller siden 2009 drømmer om å spille på lag med de norske verdensstjernene.

BODØ (Nettavisen): Mandag formiddag presenterte landslagssjef Lars Lagerbäck troppen til Nations League-kampene mot Østerrike 4. september og Nord-Irland tre dager senere.

I troppen fant svensken plass til Bodø/Glimts midtbane-maestro Patrick Berg. 22-åringen er med i sin første A-landslagstropp i karrieren etter en formidabel innsats for serielederen i de første 15 kampene i Eliteserien denne sesongen.

Lagerbäck holdt heller ikke igjen i sin ros av den lille ballsentralen som nå går i fotsporene til far Ørjan og bestefar Harald «Dutte» Berg på landslaget, samt onkel Runar Berg.

- Patrick har gjort en fantastisk bra sesong, som hele Bodø/Glimt. Han er trygg med ballen, klok, har stor kapasitet og er vel verdt sjansen. Det blir veldig spennende å se han med oss, uttalte landslagssjefen på pressekonferansen mandag.

Lars Lagerback var raus med superlativene om Patrick Berg etter uttaket mandag. Foto: Jose Jordan (AFP)

- Måtte komme meg bort

Etter at uttaket var et faktum om at Berg var i den norske troppen, har ikke telefonen stått stille for debutanten.

- Det var ganske vilt i går med gratulasjoner og trykk fra media. Jeg kjente det. Jeg måtte rett og slett komme meg ut på fisketur i går for å komme bort fra alt og alle. Det er klart at det er veldig stort og en ære å bli plukket ut, men jeg kjenner det er godt at ting har roet seg litt i dag, sier Berg til Nettavisen etter tirsdagens trening på Aspmyra.

Ikke nok med at Berg ble funnet verdig en plass troppen til Nations League-troppen i starten av september.

Landslagssjefen tok seg også tid til en liten analyse av Glimt-profilen, og hevdet på pressekonferansen at han har sett 95 prosent av Glimt-kampene denne sesongen.

- Ble du overrasket over den konkrete analysen av deg spesielt?

- Det er veldig hyggelig og viser at han og teamet rundt landslaget har fulgt med meg en stund. Vi har hatt en bra sesong, så det er veldig artig at han har likt det han har sett spesielt fra meg. Jeg er den eneste nye så han følte kanskje at han måtte begrunne uttaket litt ekstra. Det viser vel at han har fulgt nøye med, sier Berg med et beskjedent smil.

Berg innrømmer at han faktisk ble litt overrasket over at han allerede nå fikk en plass i troppen. Grunnen til det var et hyggelig møte med Per Joar Perry Hansen i midten av juli.

Etter 2-1-seieren mot Kristiansund møtte de to på hverandre utenfor et hotell i sentrum av Bodø.

- Han sa han synes det var artig å følge utviklingen min de siste årene og at de fulgte med. Han var tydelig på at han ønsket å se at jeg kunne prestere på et høyere internasjonalt nivå enn Eliteserien for å bli aktuell for landslaget. Jeg tenkte at jeg var på riktig vei og at de følger med, men at jeg måtte prestere på et høyere nivå enn i Norge før jeg var aktuell.

- Det var litt overraskende at jeg kom med nå etter den samtalen, men det var veldig artig at det kom allerede, sier Berg.

Patrick Berg har styrt midtbanen til Bodø/Glimt på stødig vis denne sesongen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Oppstyr

For mandagens milepæl var på ingen måte gitt for to år siden. Berg var langt bak i køen for å få spilletid i Glimt-drakten og begynte å gå lei.

Utviklingen fra 2018 frem til i dag har gått fort selv i fotballsammenheng, der man er vant til at de underligste ting kan skje.

- På den tiden var jeg inne i mitt femte-sjette år på a-laget og fremdeles stanget jeg i veggen. Jeg følte at jeg ikke hadde kommet noe lenger enn da jeg var 16 år med tanke på spilletid. Da tenkte jeg at det var på tide å se seg etter andre muligheter for å få den tilliten jeg trengte, sier Berg.

I den samme perioden gikk også Patricks nå avdøde onkel Arild ut med kraftig kritikk av klubben.

«Når Bodø/Glimts trenere åpenbart provoserer Patrick mer enn de motiverer, er min klare mening at de bør ta hatten sin og gå. Mitt tips er at Patrick fort blir like god som Ørjan (far).Glimt, for min del, driter jeg i nå, neste kamp gidder jeg ikke se», var noe av det Arild Berg skrev på Facebook sommeren 2018.

Patrick selv husker perioden godt.

- Det ble veldig mye skriverier rundt det der. Innad følte jeg at det var veldig rolig egentlig, men for min del kom jeg bare på trening og leverte det beste jeg kunne hver eneste dag. Jeg var aldri sur eller misfornøyd på den måten. Jeg har alltid tenkt at man skal gi alt på trening uansett, sier han.

Jens Petter Hauge (f.v), trener Kjetil Knutsen og Patrick Berg i samtaler før kampen mot Stabæk i juli. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Tok konkret grep

Han forklarer videre at han i perioden etterpå fikk veldig mye hjelp av Glimts mentale trener som gjorde at det etterhvert løsnet både sportslig og mentalt.

- Før ferien var jeg fast bestemt på at når jeg kom tilbake så skulle jeg være i så god form at det ikke var mulig at jeg ble benket. Det var en ekstrem innstilling, husker han tilbake.

Allikevel var det et spesielt grep midtbanespilleren fikk streng beskjed om å gjøre slik at han kunne få ut sitt fulle potensial på banen.

- Når jeg ikke spilte så trente jeg styrke i gymmen hver dag og løftet vekker. Jeg fikk streng beskjed av vår fysiske trener om å ikke trene mer bryst og biceps. Jeg droppet å trene mer styrke i overkroppen. I 2018 var jeg tung på feil områder, så jeg gikk ned 3-4 kilo i ren muskelmasse vinteren før 2019-sesongen. Det hjalp meg til å kunne dekke mer rom og være kvikk. Alt av løpskraft gikk drastisk oppover. Det har kun hjulpet meg, forklarer han.

Han husker tilbake på perioden da han ikke fikk utløp for energien i kamp og at han derfor benyttet denne perioden til å virkelig bruke tid på egenhånd i vektrommet.

- Jeg slet med å finne den riktige balansen, erindrer han i dag.

Patrick Berg skal snart på landslagssamling med Norge. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Europa-cup og landskamper

Balanse og trygghet er ikke lenger mangelvare i fotball-livet til Patrick Berg.

Historien har foreløpig tatt en eventyraktig vending for det nyeste generasjon fotballspiller i familien Berg. Nå er han plutselig et av Norges heteste navn.

Torsdag venter Europa League-kvalik mot litauiske Kauno Zalgiris før det gjenstår en Eliteserie-kamp mot Sarpsborg. Deretter reiser Patrick til Oslo for landslagssamling foran kampene mot Østerrike og Nord-Irland.

- Først og fremst synes jeg det er morsomt å få være med og lære av de beste i landet. Jeg skal ta vare på den muligheten og suge til meg så mye som jeg kan i løpet av de dagene. Jeg har absolutt et håp om å få litt spilletid, erfaring og kjenne på internasjonal toppfotball, sier Berg som kan fortelle at det tikket inn gratulasjoner fra Mathias Normann og Stefan Johansen som også er i den norske troppen.

- Det er alle de vante, også er det meg da, så det er spesielt. Jeg setter veldig pris på det. Jeg har pratet litt med dem. Jeg gleder meg til å se dem i Oslo, sier Berg.

22-åringen forteller at han mandag kveld endelig kunne sette seg ned og tenke litt på hva som faktisk hadde skjedd.

- Jeg tenkte på det i går. Det er et ekstremt bra landslag akkurat nå og veldig mange på min alder som er blant de største stjernene i verden egentlig. Med Braut Haaland og Ødegaard i spissen. Det har gått veldig fort fra starten av 2019 til i dag, avslutter en tydelig sulten Glimt-kaptein.