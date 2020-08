Glimt-profilen takket nei til utenlandsk klubb. Da tok Haaland kontakt

Jens Petter Hauge har tatt Eliteserien med storm i 2020, men det var det ikke alle som hadde trodd for to år siden.

BODØ (Nettavisen): Jens Petter Hauge har vært på alles lepper etter en formidabel innsats i Eliteserien denne sesongen. Ti scoringer og syv målgivende pasninger er fasit etter 14 kamper for serielederen fra nord.

Etter at Hauge endte opp med å avslå den allerede klare overgangen til belgiske Cercle Brügge har det eksplodert med interesse for 20-åringen.

- Det har vært ekstremt. Sportssjefer har tatt kontakt med agenten min. Han kom nylig til meg med noe konkret. Jeg har snakket med noen trenere og hørt om planene de har for meg, sier Hauge til Nettavisen.

Den offensive stjernen er tydelig på at det har vært spennende å høre hva store klubber tenker om han som spiller. Han utelukker ikke at det kan komme en avklaring om fremtiden i løpet av kort tid.

- Det er en prosess nå, vi snakket sist for kort tid siden, fortsetter han.

Nettavisen Direktesport viser Bodø/Glimt i Europa League-kvalifiseringen. Få tilgang her

Jens Petter Hauge har bøttet inn med scoringer for et Glimt-lag som enda ikke har tapt denne sesongen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Spesiell periode

Hauge kunngjorde i sommer at han trakk seg fra den muntlige avtalen med Cercle Brügge direkte hos Eurosport. Bodøværingen hadde forberedt seg mentalt på å forlate suksesshistorien på Aspmyra halvveis i sesongen, men til slutt følte han at det var noe som ikke var riktig.

Det endte med at han måtte gi beskjed til belgierne om at han hadde ombestemt seg.

Hauge innrømmer at han var en smule nervøs i forkant av telefonsamtalen.

- Jeg ble overrasket selv over hvordan de tok det. Det var faktisk en fin prat jeg hadde selv, det samme var den de hadde med agenten min. Jeg var litt spent på hvordan de skulle ta det, men det var «no hard feelings». Jeg tror de var fornøyd med måten vi tok det på for du vet aldri hvem man møter igjen i fotballen. Det var greit å skilles som venner, forklarer Hauge.

LIVE torsdag 18.00: Bodø/Glimt - Kauno Zalgiris

SPENT: 20-åringen var spent og nervøs før samtalen med belgiske Cercle Brügge. Foto: Annika Byrde (NTB scanpix)

De «spesielle ukene» som han selv omtaler det, er endelig et tilbakelagt kapittel. Ventetiden frem til avtalt avreise til Belgia ble kortere og kortere, samtidig ble følelsen dårligere og dårligere.

- Jeg og agenten min merket at det ikke var rett akkurat nå. Da var vi ganske tidlig klare på at vi droppet det, selv om det ikke kom ut til media. Det førte igjen til enorme spekulasjoner med folk som sa ditt og datt og forsøkte å påvirke.

Telefonsamtaler fra Belgia lot ikke vente på seg.

- Jeg hadde en del kontakt med treneren og folk høyere opp i systemet fra Cercle Brügge. Det var en spesiell periode. De ønsket at jeg skulle komme ned dit og hadde sett mye de likte. De synes det er litt kjipt nå, sier han.

Nettavisen Direktesport: Se Bodø/Glimts Europa League-kvalifiseringskamp mot Kauno Zalgiris

Kontakt med Haaland

Både media og kompiser fikk naturlig nok med seg det noen vil mene var et oppsiktsvekkende valg fra Glimts offensive stjerne.

Nå går det istedenfor mot at Hauge flytter på seg i januar. Slik tidligere lagkompis Håkon Evjen samt tidligere U21-makker Erling Braut Haaland har gjort før han.

- Jeg snakket med Erling. Han tok kontakt og vi snakket om hvordan han synes det var å komme til en klubb i januar. Det er jo midt i sesong og det kan ofte være vanskelig.

Jens Petter Hauge og Erling Braut Haaland jubler sammen under U20-VM i 2019. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

- Fikk du noen råd fra han?

- Ja, jeg fikk noen råd. Han sa at «det ikke var noe stress å komme til Dortmund i januar, det var bare å gå rett inn og score hat trick i debuten.» Da blir det jo såklart litt annerledes, humrer Hauge og sikter til Haalands elleville start i Borussia Dortmund etter overgangen fra Red Bull Salzburg.

Han nevner også at han har snakket mye med Evjen og at det er interessant å høre hvordan han har hatt det.

Les også: Glimt-profilen Patrick Berg tatt på senga av Norge-uttaket: Så fikk han SMS-er av flere landslagsprofiler

Erling Haaland og Jens Petter Hauge har snakket sammen de siste ukene. Foto: Bernd Thissen (AP)

Gir uventet mann litt av æren

Selv om han i dag er på radaren til store klubber ute i Europa har det ikke bare vært godværsdager for Hauge heller.

I 2018 slet han med spilletid og trener Kjetil Knutsen uttalte blant annet at det «kort fortalt handlet om at man må være godt nok trent», men ville ellers ikke gå i dybden på hvorfor kantspilleren ikke fikk mange minutter på banen.

Knutsen uttalte også tidligere i august seg om forholdet de to i mellom.

- Hva tenker du om det han sa i dag?

- Jeg forstår det. Jeg har etterhvert forstått hvordan trenere tenker og jeg hadde noen fine samtaler med Lars Bohinen i Aalesund. Han vet hvordan det er å være en spiller på vei frem, han fikk meg til å skjønne hva som skulle til, sier Hauge.

Kampanje: Få Nettavisen Pluss i 10 uker for 10 kroner

Tidligere Aalesund-trener Lars Bohinen får skryt av Jens Petter Hauge etter oppholdet de hadde sammen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

For etter en brukbar start på 2018-sesongen med skudd i både stanga og tverrliggeren ble det etterhvert lite spilletid for Glimt. Hauge ble derfor sendt på utlån til Aalesund hvor nå sparkede Bohinen styrte skuta.

- Det er rart å tenke tilbake på hvis ett eller begge av de skuddene hadde gått inn. Da hadde kanskje ting sett annerledes ut igjen. Jeg fikk ikke spille så mye i Glimt, da ble det riktig å ta et halvår i OBOS-ligaen.

Heller ikke i Aalesund ble det noe særlig suksess på banen. Seks kamper, der kun en av de var fra start ble totalen den høsten.

Les også: Vidar Örn Kjartansson på vei til Vålerenga

Hauge er allikevel tydelig på at han lærte mye av perioden.

- Jeg fikk ikke spille så mye som jeg så for meg i Aalesund, men det gjorde godt for meg personlig. Det å komme seg bort fra Bodø og se litt nye folk og få nye impulser. Jeg vil si det var suksess selv om fotballen ikke gikk så bra. Jeg skjønte hva som skulle til for å lykkes i fotball. Det er ikke til å legge skjul på at det er en knallhard idrett så om man vil nå toppen så er det tøft.

Selv om han i dag nyter stor suksess under Knutsen tilbake i Bodø, samtidig som Bohinen har mistet jobben i nedrykkstruede Aalesund, ønsker han allikevel å sende en takk til den tidligere England-proffen.

- Han skal absolutt ha litt av æren. Jeg er veldig fornøyd med hvordan han behandlet meg selv om ting ikke gikk som forventet med spilletid, men til syvende og sist er det man selv som har gjort jobben, avslutter Hauge.