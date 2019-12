Glimt-profilens agent: - Strømsgodset, Sarpsborg og Brann jakter Ricardo Friedrich

Bodø/Glimts kaptein står uten kontrakt ved nyttår. Nå kan han være på vei bort fra Aspmyra, og interessentene skal stå i kø.

Den brasilianske sisteskansen Ricardo Friedrich står nemlig uten kontrakt med Eliteseriens sølvlag fra 1. januar 2020. Han står allerede fritt til å diskutere overgang med potensielle nye klubber.

Tre norske klubber

Det har ført til at flere eliteserierivaler har vist interesse for mannen fra Candelaria. Blant dem er flere klubber fra Eliteserien, ifølge brasilianerens agent.

Christian Schulte bekrefter til Nettavisen at Sarpsborg, Strømsgodset og Brann har alle vært i kontakt med ham for å finne ut om situasjonen til den brasilianske burvokteren.

- De som bestemmer i Sarpsborg, Strømsgodset og Brann har alle vært i kontakt med meg rundt fremtiden til Ricardo, og vi er i konstant dialog. De er alle kjent med at han er på utgående kontakt, og vi forventer at i hvert fall én av dem kommer med et konkret bud innen kort tid, sier agenten til Nettavisen.

Han forteller videre at interessen fra Bergen har vært tilstede helt siden sommeren:

- Jeg kan bekrefte at det er stor interesse fra Norge, og Brann forhørte seg rundt situasjonen til Ricardo i sommer. De har også vært i kontakt nylig, sier agenten til Nettavisen.

Denne sesongen har både Eirik Holmen Johansen og Håkon Opdal voktet buret for Lars Arne Nilsens menn, og keeperdebatten har vært et hett tema ved flere anledninger denne sesongen.

- Vi avventer situasjonen til Ricardo er tilbake fra sin ferie i Brasil, sier Schulte, rundt når man kan vente seg en endelig avgjørelse rundt fremtiden til Glimt-stjernen.

- Foreligger det noen konkrete tilbud?

- Vi har et tilbud fra Bodø/Glimt, som har ligget der en stund. Det er selvsagt noe vi vurderer, spesielt nå som klubben skal ut i Europa League. I tillegg er Ricardo selvfølgelig blitt veldig glad i klubben, og de har vist sin tillit ved å gjøre ham kaptein, sier Schulte, som også hinter mot at det er konkret dialog med en klubb til:

- Vi forventer at det kommer et konkret tilbud fra en stor og velkjent klubb i Norge om kort tid.

- Er det Brann det er snakk om her?

- Ingen kommentar, svarer Schulte.

Nettavisen har ikke lykkes i å komme i kontakt med Rune Soltvedt, sportsdirektør i Brann, eller Jostein Flo, sportsdirektør i Strømsgodset, for en kommentar.

Hva angår interessen fra Sarpsborg så er sportssjef Thomas Berntsen avvisende til hvorvidt de kommer til å gjøre et fremstøt på butvokteren:

- Vi har vel ingen interesse i ham, skriver Berntsen i en SMS til Nettavisen.

- Hans agent bekrefter at dere er blant klubbene som har tatt kontakt. Stemmer ikke det?

- Nei, det stemmer ikke, skriver Berntsen.

California

Det skal uansett ikke mangle på interesse for den karismatiske keeperen. Friedrichs agent bekrefter nemlig at de også vurderer veldig sterkt om det er på tide å ta turen vekk fra Norge.

Blant klubbene i utlandet som er interessert, finner man blant annet en gigant i amerikanske MLS:

- Vi har stor interesse fra Los Angeles Galaxy i USA, men vi snakker også med Livorno i Serie B. I tillegg har også Vitória Guimarães i Portugal kommet på banen, og blant disse klubbene er det også noen konkrete bud vi må vurdere, sier Schulte.

Han er uansett klar på at selv om det frister med en overgang til en av de utenlandske klubbene, så er de veldig åpne for å bli værende i norsk fotball i noen år til.

- Vi tror at å spille i Eliteserien er et godt utstillingsvindu. Vi har tidligere sett at keepere fra skandinaviske klubber går direkte til en av topp fem-ligaene i Europa, så det er selvsagt noe vi vurderer.

- I USA er det slik at du signerer en kontrakt med ligaen, og ikke med klubben, som kan komplisere overganger videre. Livorno spiller i andredivisjon i Italia, mens for Vitória sin del så handler mye om spill i Europa League, sier Schulte.

Det skal også ha eksistert interesse fra Friedrichs hjemland, som brasilianeren skal ha takket nei til sist sommer:

- I sommer var det to klubber i Brasil som viste stor interesse, og vi takket nei til et konkret tilbud fra Esporte Club Vitória, som spiller på andre nivå i Brasil. Ricardo ønsket da heller å bli værende i Glimt, sier Friedrich.

Bærebjelke i Glimt

26-åringen ankom Glimt fra finske RoPS i 2017, og ble utnevnt som ny kaptein da Martin Bjørnbak forlot de gulkledde til fordel for seriemester Molde før 2019-sesongen.

Han stod 29 av 30 seriekamper for Glimt denne sesongen, da laget på Aspmyra endte på andreplass etter en eventyrlig sesong. Det var tangering av deres besteplassering noensinne i Eliteserien.

Skulle Friedrich forsvinne fra Aspmyra, så er han den fjerde profilen som forlater Kjetil Knutsens mannskap på et drøyt år. Tidligere har nevnte Bjørnbak forsvunnet til Molde.

Vinneren av NA-prisen for årets spiller i Eliteserien, Håkon Evjen, slutter seg til AZ i den nederlandske Æresdivisjonen fra nyttår, mens Amor Layouni signerte for egyptiske FC Pyramids tidligere i år.