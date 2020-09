Glimt-sjefen har sett videoer av Milan-spillerne - har funnet en mulig svakhet

Trener Kjetil Knutsen har de siste dagene analysert Milans kamper, og funnet en svakhet eller to de ønsker å utnytte. Onsdag formiddag trente Bodø/Glimt på mektige San Siro og la slagplanen for å slå storlaget AC Milan.

MILANO (Nettavisen): Det er to formsterke lag som møtes torsdag kveld, når Bodø/Glimt gjester selveste AC Milan på San Siro.

Trener Kjetil Knutsen og midtbanegeneralene Patrick Berg og Ulrik Saltnes stilte onsdag til den obligatoriske pressekonferansen, og åpnet der opp om hvordan de skal stoppe giganten Zlatan Ibrahimovic og resten av stjernegalleriet, men også hvordan de kan slå sprekker i det italienske forsvaret.

- Det er et lag som ligner på oss. De liker å presse høyt og veldig gode i gjenvinning. Men de har to midtstoppere som ligger ofte høyt i banen med litt mangel på fart. Så om vi klarer å spille av det presset og komme i det rette rommet så har vi mulighetene til å kunne vinne, sier Knutsen når han på spørsmål fra Nettavisen har merket seg noen svakheter i Milans lag.

Likevel er Knutsen klar på AC Milan er storfavoritter, og at de gulkledde må trå til.

- Det er et historisk øyeblikk i Glimts historie. Vi møter et av de største lagene i Europa, og kanskje det beste laget i denne turneringen. Så det blir en optimal test for oss som lag. Fokuset og konsentrasjonsnivået må opp et hakk. Det tror jeg blir den største forskjellen. Vi må være på hele tiden, og ikke slippe oss ned.

DUO: Matteo Gabbia og Simon Kjær spilte som midtstoppere da Milan serieåpnet med en 2-0-seier over Bologna. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

Er forberedt

På spørsmål om AC Milan vil toppe laget og hvordan laguttaket vil se ut, virker det ikke som Knutsen bryr seg nevneverdig.

- Vi kommer til å være oss selv og gå ut å spille vår fotball med vår identitet. Om de topper eller ikke kan ikke vi ta hensyn til. De kommer med det de kommer med. Kanskje spiller Zlatan, kanskje ikke.

- Hvordan skal dere stoppe Zlatan?

- Han er helt rå. Han er en fantastisk fotballspiller og en utrolig karriere i en alder av 39 år. Han har litt tjuvtriks i boken, så nummer en er å være røff og tøff med han. Ikke la deg lure. Han dropper også litt i banen og liker å tre pasninger gjennom. Så vi må være oppi han og ikke la han få rom.

ZLATAN VENTER: Når Bodø/Glimt gjester San Siro torsdag, venter trolig Zlatan Ibrahimovic på motsatt banehalvdel. Foto: Fototricarico / Ipa (Pa Photos)

- Vi har en stor fordel der

Serielederne er midt i sesongen og står med 18 seire og 2 uavgjort på 20 kamper. AC Milan og supersvensken spilte derimot deres første seriekamp mandag mot Bologna. Milan vant den kampen 2-0.

Knutsen virker sikker på at det er noe nordlendingene kan ta til sin fordel.

- Deres sesong har akkurat startet og bare spilt to gjeldende kamper, mens vi har spilt tjue kamper og er inne i en veldig god flyt. Jeg tror det kan gagne oss.

UTROLIG: Ulrik Saltnes beskriver San Siro som «fantastisk». Foto: Fredrik Varfjell (NTB)

Tredjegenerasjons Berg

Landslagsaktuelle Patrick Berg er blitt et større og større navn. Berg er sønn og barnebarn av tidligere landslagsspillere Ørjan og Harald Berg. Bodøværingen har spilt så bra dette året at han er ble tatt ut på landslaget sist samling, likevel svarer han ydmykt på spørsmål om han har fokus på å bli lagt merke til.

- Nei, det har jeg ikke noe fokus på. Det blir artig å teste ut på det her nivået, og se om vi som enkeltspillere og lag klarer å henge med. Jeg tror vi kan ha en god sjanse om vi følger kampplanen.

LANDSLAGSPROFIL: Patrick Berg har imponert stort for Glimt denne sesongen, og ble nylig også tatt ut på det norske landslaget. Foto: Mats Torbergsen (NTB)

På andre siden av banen står det potensielt en annen tredjegenerasjonsspiller med navn Maldini. Daniele Maldini er for øyeblikket i stallen til AC Milan, og er sønn av tidligere Milan-legende Paolo Maldini og barnebarn av tidligere Milan-spiller Cesare Maldini.

- Fantastisk stadion

San Siro ble bygget 19. September 1926 og kapasitet til hele 80 018 tilskuere. Arenaen er kjent for en utrolig atmosfære. Men på grunn av korona-situasjonen vil det ikke være fans tilstede under den Nettavisen-sendte kvalikkampen.

Kapteinene til Bodø/Glimt, Patrick Berg og Ulrik Saltnes drar likevel på smilebåndet da det er snakk om gigantiske San Siro.

- Utrolig stadion, en av de mest kjente og flotteste stadioner. Det var et steg opp. I starten var det å kikke rundt, men etter hvert var det bare en fotballbane, forteller Saltnes med et stort glis.

MØTTE PRESSEN: Patrick Berg, Ulrik Saltnes og trener Kjetil Knutsen møtte pressen onsdag. Foto: Sverre Nodland

Berg er enig og glad for å kunne oppleve stadion live, og ikke bare virtuelt.

- Veldig kult å være her. Jeg har spilt mye kamper her på FIFA, men endelig er det på ekte.

En humoristisk Knutsen syntes det virket litt mindre enn Aspmyra.