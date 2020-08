Glimt-sjefen møtte Eggen. Det han fikk høre der fikk Knutsen til å tenke: - Vi må ikke tro det

Kjetil Knutsen har treneregenskapene som Nils Arne Eggen ønsker å se. Nå mener trenerlegenden at nordmenn må få øynene opp for Bodø/Glimt og de norske lagene, istedenfor å forherlige utenlandske lag.

BODØ (Nettavisen): Torsdag klokken 18.00 er det avspark på Aspmyra når Bodø/Glimt skal forsøke å ta seg forbi den første kvalifiseringsrunden i Europa League.

På pressekonferansen dagen før kamp møtte trener Knutsen opp sammen med nylig landslags-uttatte Patrick Berg og Ulrik Saltnes.

Glimt-treneren ønsket på sedvanlig vis å dysse ned snakket om lagets målsetning med Europa-spill denne sesongen.

- De som kjenner oss godt vet at vi snakker veldig lite om målsetninger. Vi snakker om prestasjon og utvikling. Det vil være veldig rart om vi plutselig skal endre vår inngang til hvordan vi jobber når vi spiller i Europa, svarte Knutsen på Nettavisens spørsmål.

Sjefen for den suverene serielederen i Eliteserien er allikevel tydelig på at Glimt er ute etter å skaffe seg europeisk erfaring. Noe han påpeker at man kun får ved å spille europeiske kamper.

- Om vi kun skal spille en kamp i Europa så får vi ikke veldig mye erfaring med det å spille i Europa-cup, så vi håper at vi får så mange kamper som mulig. Vi kan si at det er en drøm om å komme inn i et gruppespill, men vi må ta kampen mot Kauno Zalgiris og skal være godt forberedt.

Kjetil Knutsen håper å ta Bodø/Glimt til Europa League-sluttspill denne sesongen. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Hentet inspirasjon fra Eggen

Glimt er store favoritter mot torsdagens litauiske motstander og det vil være en enorm skuffelse om laget ryker ut hjemme på Aspmyra.

Allikevel nekter bergenseren å se lenger frem enn det som ligger rett foran dem.

- Vi skal ha en god prestasjon og vi skal starte kampen med kraft og intensitet. Der vi tror vi er må vi vise at vi faktisk er for å få flere kamper. Inngangen er lik det vi gjør i serien, forklarer han.

For å hente inspirasjon og forberede seg på Europa-spill fikk Knutsen og hans trenerteam i Bodø/Glimt avtalt et møte med trenerlegenden Nils Arne Eggen tidligere i år.

VG omtalte møtet i juli og Knutsen husker tilbake på det hele med glede.

- Vi var så veldig heldige at hele trenerteamet fikk møte Nils Arne. Vi pratet veldig mye. Blant annet om det at vi i Norge har alt for mye respekt for det som skjer utenfor landets grenser, at vi må tro på det vi holder på med. Det er en inngang og en måte og tenke på som vi har jobbet med over lang tid og samsvarer mye med det han står for, forklarer Knutsen til Nettavisen.

SMILER BREDT: Kjetil Knutsen og resten av Bodø/Glimt har hatt all grunn til å smile denne sesongen. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Nettavisen tok kontakt med Eggen, som åpnet opp om noe av det han snakket med Knutsen om.

- Vi snakket sammen en hel ettermiddag. Det er klart at når du bygger opp et lag slik Kjetil har gjort, så har han jo vært inspirert av de beste. Altså Rosenborg eller en Rosenborg-stil med veldig angreps-rettet fotball og et samhandlingsmønster som det øves på hver dag, sier Eggen på telefon til Nettavisen.

- De har vært flinke og utviklet et lag som i sine beste stunder kan hamle opp med de fleste. Nå gjelder det at de tør å spille på samme måte når man møter utenlandske lag. Nå er jo ikke dagens motstander noe topplag, så det burde være overkommelig. Jeg har god tro på dem, fortsetter han.

Trenerlegenden kunne meddele at han er ivrig og klar for å se både Rosenborg og Bodø/Glimt i Europa League torsdag.

- Vi må ikke tro det

I samtalene mellom den tidligere og den nåværende suksesstreneren var de begge opptatt av et viktig moment. Selv om det kan ta tid å komme seg inn i et europeisk gruppespill, så må ikke norsk fotball undervurdere seg selv.

- Nils Arne og hans RBK brukte lang tid på å knekke Europa-koden hvis vi husker hele historien. Vi håper vi har en raskere læringskurve enn dem, men det går mye på å tro på det vi holder på med. Vi må ikke tro at det alle andre gjør er mye bedre, uttaler Knutsen også til Nettavisen.

Knutsen er opptatt av å understreke at Glimt nå representerer norsk fotball og for at norsk fotball skal utvikle seg så trenger lagene fra Norge å gå videre for å få erfaring.

- Torsdagens kamp er ikke bare viktig for Glimt og denne regionen. Den er viktig for hele Norge, sier han.

Det er noe Eggen også er enig i, som nok en gang er opptatt av å presisere at norsk fotball ikke må tenke at alle andre gjør ting mer riktig enn oss hjemme i Norge.

- Det er vel ikke mer enn tre år siden Rosenborg slo ut Ajax. Vi må ikke være så historieløse. Nå finnes det jo til og med PC og internett for å finne ut hva som har skjedd, humrer Eggen til Nettavisen.

78-åringen påpeker at han alltid er optimist og har tro på at alle de norske lagene kan nå gruppespill i Europa denne sesongen.

- Det var gode lag vi møtte på min tid med Rosenborg også. Det er bare en unnskyldning man kan bruke om at de andre landene har utviklet seg og blitt så mye bedre. De har ikke det. Alle utenlandske lag er for meg konkurrenter, det er ikke lag vi skal holde med.

KLAR TALE: Rosenborgs tidligere mestertrener Nils Arne Eggen møtte Glimt-treneren og har mye på hjertet når det kommer til norsk fotball. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Trønderen er varm i trøya nå og forklarer villig hva han mener er nøkkelen til suksess. Samtidig kaster han ut en brannfakkel om nordmenns romantisering av utenlandsk fotball.

- Vi har blitt for heiagjeng for alt utenfor norsk fotball, en slags forherligelse av det som er våre konkurrenter. De har kanskje muligheter til å handle inn fra øverste hylle, men Bodø/Glimt er et glitrende eksempel på å utvikle spillere som ingen visste om fra før. Det handler om å bli enda bedre til å utvikle spillere fra egne rekker, fortsetter Eggen.

Helt til slutt kommer han med en oppsummering av hva han mener er en treners viktigste egenskaper, noe han helt klart mener å se i Knutsen.

- Du må være faglig dyktig. Først og fremst fotballfaglig dyktig med alt det innebærer, ikke minst pedagogisk dyktig med måten man skal formidle det på. Det er det det handler om. Det vi oppdaget fort var at vi måtte spille på samme måte på bortebane som på hjemmebane, man må gå ut på banen for å gi motstanderen problemer og ikke legg seg bak og vent på juling. Det sluttet vi med i 1994 og da var vi sammenhengende i Champions League frem til 2003. Ta mindre hensyn til motstanderen, er Eggens klare beskjed.