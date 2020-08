Glimt-sjefen reagerte på Eurosport-spørsmål da serielederen måtte nøye seg med ett poeng mot VIF

- Det er et ganske utrolig spørsmål, sa Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosports Susanne Wergeland.

VÅLERENGA - BODØ/GLIMT 2-2:

Serieleder Bodø/Glimt måtte nøye seg med ett poeng da Kjetil Knutsens menn spilte uavgjort 2-2 borte mot Vålerenga lørdag.

Matti Vilhjalmsson og Aron Dønnum scoret Vålerengas mål, mens Jens Petter Hauge og Kasper Junker scoret for gjestene.

Omdiskuterte situasjoner

I den første omgangen oppstod det flere omdiskuterte situasjoner innenfor begge lags sekstenmetere.

* 1. min: Vålerenga tar ledelsen 1-0 ved Matti Vilhjalmsson etter at ballen først gikk i armen på VIFs Ivan Näsberg.

* 18. min: Vålerengas Herolind Shala går hardt inn i kroppen på Sondre Brustad Fet i en hodeduell inne i feltet, uten å treffe ball. Ingen straffe dømmes av dommer Kai Erik Steen.

* 31. min: Vilhjalmsson går i bakken i en duell med Marius Høibråten, uten at det dømmes straffe.

* 41 min: Shala skyter ballen i Kasper Junkers utstrakte arm, uten at straffe dømmes.

Tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen oppsummerte situasjonene slik:

- Ganske utrolig spørsmål

Ved pause ble både Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen intervjuet av Eurosports Susanne Wergeland.

Fagermo fikk først spørsmål om Vålerenga ble bortdømt i førsteomgang.

- Bortdømt? Det vet jeg ikke. Er det straffer du tenker på? Jeg har ikke sett de, svarte Fagermo.

Glimt-trener Knutsen ventet på tur og fikk med seg spørsmålet. Han reagerte kraftig og avbrøt Wergeland før hun fikk fullført sitt spørsmål.

- Jeg må jo si at hvis du spør om de har blitt bortdømt i kampen, så mener jeg at dere må følge med på hva som skjer. Det synes jeg er et ganske utrolig spørsmål. Det første målet de scorer, er en kjempehands, og det er tidenes straffe de har unngått å dømme, sa Knutsen, tydelig irritert.

Etter kampen ble Knutsen igjen spurt om straffesituasjonene i første omgang.

- Jeg begynte å jo å lure da han fikk spørsmål om de blir bortdømt. Da lurte jeg på om vi hadde sett samme fotballkamp, for det er for meg helt ufattelig. Jeg beklager at jeg ble litt sint på den, sa Knutsen, mens Wergeland sa at hun tar den på sin kappe.

Drømmestart for VIF



Vålerenga fikk en drømmestart på kampen da Matti Viljhamsson pirket inn 1-0 allerede etter ett minutts spill, etter en corner fra høyre.

Reprisen viste imidlertid at scoringen trolig burde vært anullert, da Ivan Näsberg slo ballen med hånden før islendingen satte ballen i mål.

Ti minutter før pause var det duket for magi på Intility Arena. Jens Petter Hauge fikk en lang pasning mot sin venstre side, brystet ballen forbi Christian Borchgrevink og satte på turboen, før han plasserte ballen i det lengste hjørnet til 1-1.

I første omgangs siste spilleminutt vartet gjestene opp med en glitrende kontring, som endte med at Hauge fant Junker, som bredsidet inn 1-2 via Kristoffer Klaesson.

Kvarteret før slutt sørget to VIF-juveler for utligning da Osame Sahraoui dyttet ballen til Aron Dønnum. 22-åringen satte bredsiden til og skrudde ballen lekkert bort i det lengste hjørnet til 2-2.